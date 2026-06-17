Диетолог Хайкина назвала чернику, малину и клубнику самыми полезными летними ягодами

Детский врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина рассказала «Газете.Ru» , какие ягоды наиболее полезны для здоровья. По ее словам, клубника, черника, смородина и малина — отличные источники витаминов, минералов и других необходимых организму веществ.

Хайкина отметила, что черника содержит большое количество антоцианов — природных веществ, которые придают ягоде характерный темно-синий цвет. Эти вещества активно изучаются в связи со здоровьем сосудов, мозга и зрения, написало URA.RU.

Клубника также попала в список полезных ягод благодаря высокому содержанию витамина С, воды и относительно низкому количеству калорий. Еще одним лидером по содержанию витамина С является смородина, в которой также много антиоксидантов и растительных соединений, защищающих клетки от повреждений.

Малина, по словам диетолога, славится большим содержанием клетчатки, которая поддерживает работу кишечника. Кроме того, эта ягода относительно сладкая на вкус, поэтому Хайкина советует заменять ей десерты.