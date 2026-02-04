Сегодня 16:39 Буллинг предложили лечить в спецклассах. Почему такая «коррекция» не спасет школы от травли Советник вице-спикера ГД Солонкин: изоляция буллеров не остановит волну травли 0 0 0 Фото: Judith Thomandl/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Происшествий в российских школах день ото дня становится все больше: накануне подросток в Уфе принес в класс оружие и выстрелил в учителя, в Кодинске семиклассница пыталась пырнуть преподавательницу, а сегодня девочка устроила поджог в школе в Красноярске. Точные причины этих поступков пока не ясны, однако с большой долей вероятности спровоцировать подростков мог буллинг.

Обозленные дети решаются на месть ЧП с поджогом в красноярской школе произошло сегодня днем. Восьмиклассница облила бензином кабинет и подожгла все вокруг. Также она принесла с собой молоток и напала на одноклассников. По данным регионального Минздрава, пострадали пять человек. Их госпитализировали.

По словам источника Mash, девочку-поджигательницу в классе недолюбливали. Ее дразнили и называли «хиккой». Теперь, судя по всему, ученица решила отомстить.

Другое происшествие случилось на днях в уфимской школе. Девятиклассник напал на гимназию, вооружившись страйкбольным автоматом. Он попытался застрелить учителя и одноклассников, а потом взорвал петарду. Перед тем как решиться на преступление, ребенок делился своими мыслями в телеграм-канале. Судя по постам, у него возникли проблемы с учителем химии. Также мальчик жаловался на жизнь и говорил, что всех ненавидит.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Еще одна школьница напала с ножом на сверстницу в Кодинске Красноярского края. Сначала девочка попыталась ранить учителя, но одноклассники помешали ей. В итоге она порезала одну из сверстниц. Пострадавшей сразу оказали медицинскую помощь. Что толкает детей на зверские преступления? Причин может быть великое множество, но, как показывают случаи нападений на учебные заведения, часто большую роль играет травля: обозленные на сверстников дети теряют терпение и решаются на месть. На фоне происходящего в Общественной палате России предложили метод по борьбе с детскими конфликтами. По мнению авторов инициативы, буллеров нужно отправлять в спецучреждения.

Нужен системный подход Советник вице-спикера Госдумы Александр Солонкин в беседе с 360.ru заявил, что отправка детей-буллеров в специальные учреждения полностью проблему с травлей не решит. «Когда были времена нашей молодости, были отдельные коррекционные классы. Сказать о том, что это положительная практика и что она повлияла на поведение или изменение детей, которые себя деструктивно ведут, — не думаю, что это единственный метод, который может кардинально исправить ситуацию», — заявил он. По словам Солонкина, в этом вопросе нужен системный подход. В первую очередь необходимо повышать статус и защищенность школьных педагогов. Также важно выполнять разъяснительную работу через современные каналы коммуникации — информационные стенды в школах, вузах и общественном транспорте с подачей материала на понятном для молодежи языке. «Если мы заведем отдельные интернаты или спецклассы, думаю, что это может стать одним из элементов [борьбы с буллингом]. Но как мы тогда можем вычислять таких детей, когда психоз может произойти единомоментно?» — поинтересовался собеседник 360.ru.

В чем причины буллинга? Часто травля происходит на системной основе. Особенно с развитием мессенджеров и компьютерных игр, где дети больше коммуницируют друг с другом, добавил Солонкин. По его мнению, причины буллинга связаны с эпохой «цифрового хаоса» и погоней за вниманием в соцсетях. Чтобы предотвратить травлю, важно наладить цифровую гигиену, например, включить уроки по информационной безопасности в программу школьных занятий. Современные дети легко обходят родительский контроль, что требует комплексных мер, а не только изоляции отдельных нарушителей, резюмировал собеседник 360.ru.