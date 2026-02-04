Устроившая поджог в красноярской школе ученица бросила в кабинет горящую тряпку

В красноярской школе ученица бросила в кабинет горящую тряпку

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия в красноярской школе. По данным правоохранителей, девочка бросила горящую тряпку в кабинет с детьми. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Звонок в полицию поступил из школы в Центральном районе.

«Ученица восьмого класса бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, после чего ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток», — заявили в ведомстве.

Сейчас на месте ЧП работают полицейские. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Впервые о происшествии сообщил телеграм-канал Mash. Журналисты заявили, что ученица решила жестоко расправиться с одноклассниками. Вероятно, пострадали несколько детей.