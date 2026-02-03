Уголовные дела завели в Уфе после нападения школьника на гимназию

В Уфе следователи завели уголовные дела по факту нападения на гимназию. Об этом сообщила пресс-служба СК Башкирии .

«Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что руководство следственного управления и криминалисты выехали на место происшествия по сообщению о стрельбе. Молодого человека задержали.

Специалисты организовали комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося.

Нападение на гимназию № 16 подтвердили в МВД. О стрельбе стало известно утром 3 февраля. Подросток в своем телеграм-канале жаловался на учителей и говорил, что они его достали. Судя по всему, больше всего ребенок невзлюбил преподавателя химии.