Школьнице из Кодинска 5 февраля изберут меру пресечения за нападение с ножом

Школьнице, напавшей с ножом на сверстницу в школе в Кодинске Красноярского края, в четверг могут избрать меру пресечения. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительно, меру пресечения девочке, напавшей с ножом на сверстницу в школе Кодинска, изберут 5 февраля», — сказал собеседник агентства.

ЧП случилось накануне. Сначала девочка пыталась напасть на учителя, но ей помешали одноклассники. Затем она ранила сверстницу, пострадавшей оказали медицинскую помощь.

В тот же день семиклассник из Уфы обстрелял школьников и учителя в гимназии из пневматического оружия, его задержали. Подросток ненавидел преподавателя истории и хотел ему отомстить, пуля оцарапала учителю щеку.