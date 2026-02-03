Хабиров рассказал об оружии напавшего на уфимскую школу девятиклассника

Хабиров: школьник в Уфе открыл стрельбу из страйкбольного автомата

Девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале .

«Пострадавших нет. Подростка уже задержали. Ситуация на контроле, выясняем подробности», — написал он.

По данным МВД Башкирии, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции около 11:00 3 февраля. Правоохранители, росгвардейцы и другие экстренные службы прибыли на место.

Школьник пришел на урок с пластиковым пневматом, выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Подростка задержали. Все обстоятельства и подробности случившегося сейчас уточняются.