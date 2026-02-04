Минздрав заявил о пяти пострадавших при поджоге класса в красноярской школе

При нападении на школу в Красноярске пострадали пять человек. Об этом 360.ru сообщили в Минздраве региона.

«Пострадали пятеро человек, трое доставлены в ожоговый центр, сейчас специалисты проводят диагностику состояния. Двое доставлены в 20-ю больницу. В 20-й больнице точно дети, средне-тяжелое состояние, черепно-мозговые травмы», — уточнили в пресс-службе министерства.

О нападении стало известно 4 февраля. Восьмиклассница бросила в кабинет горящую тряпку, устроила пожар и избила молотком одноклассников. Обстоятельства случившегося уточняются. На месте работают правоохранители, нападавшую задержали.