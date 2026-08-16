Сегодня 21:58 Без отца, но с характером. Как матери-одиночке вырастить сына настоящим мужчиной Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Воспитывать сына одной — вызов, с которым сталкиваются миллионы российских женщин. Психологи утверждают, что вырастить достойного мужчину без отца возможно, но для этого нужно учитывать важные нюансы. Где брать мужской пример, если папы ребенка нет рядом, как не превратить сына в «заместителя мужа» и не сделать из него маменькиного сынка, разбирался 360.ru.

Материнской фигуры достаточно? Животрепещущую тему подняла в соцсети бывшая жена рэпера Гуфа Айза Лилуна Ай, воспитывающая двоих сыновей от прошлых браков. Блогерша заявила, что многократно сталкивалась с мнением, что женщина не способна воспитать настоящего мужчину, однако сама знаменитость с этим в корне не согласна. «А я думаю, что может. Мама, которая хапнула боли, но продолжает любить и уважать мужчин. Мама, у которой не было выбора. Мама, которая точно знает, что растит этого мужчину не для себя, а для другой женщины. Мама, которая на собственном опыте поняла, каким должен быть настоящий мужчина — может», — высказалась Айза. Вопрос, взволновавший экс-супругу музыканта, актуален для многих женщин, оказавшихся в ситуации одиночного материнства. И мнения в обществе действительно расходятся: одни уверены, что любовь и забота матери способны заменить все, другие настаивают на необходимости мужского влияния.

Фото: РИА «Новости»

Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина в беседе с 360.ru объяснила, почему в идеале для гармоничного развития ребенка любого пола требуются оба родителя. «Нужно понимать, что мы все парные. И, соответственно, в идеале нужна все-таки семья, где есть и мама, и папа, чтобы была гармония. Потому что мама — это любящая фигура, а папа — это фигура, которая и любит, и, скажем так, призывает к порядку. В традиционных семьях мама может себе позволить быть ласковой, доброй. Но папино слово — это всегда закон, это глава семьи», — пояснила эксперт. Однако Никитина признала, что в реальности многие представительницы прекрасного пола воспитывают детей одни, и это вовсе не приговор.

Так сложилась, что матерей-одиночек много. В нашей стране, в частности. И, конечно, воспитать сына достойным образом возможно, хотя и есть несколько «но». Лариса Никитина

Кем и чем заменить отцовское участие По словам собеседницы 360.ru, изначально многое зависит от характера самого ребенка. Если у мальчика выраженные лидерские качества, то обойтись без мужского влияния дома будет довольно непросто. «Получается, что в этом случае мама должна быть и мамой, и папой одновременно, а это очень сложно. В идеале все-таки лучше разграничивать. И выход есть», — отметила психотерапевт.

Фото: РИА «Новости»

По ее словам, занять место главной мужской фигуры в жизни мальчика способен дедушка, брат или дядя. От них ребенок может дополучить необходимое участие. Если же подходящие родственники мужского пола отсутствуют, возможно содействие педагогов или тренеров, представляющих сильную половину человечества.

Какие бы хорошие у мамы не были отношения с мальчиком, мужской пример и главная мужская фигура должны быть обязательно. Многие мамы это прекрасно понимают и стараются отдавать сыновей в спорт, отправлять их в спортивные лагеря или же водить в какие-либо кружки к преподавателям-мужчинам, чтобы ребенок не ощущал дефицита. Лариса Никитина

Никитина добавила, что растущим без отцовского участия мальчикам следует не только предоставить достойный мужской пример, но и научить определенным практическим навыкам. «Таких детей рекомендуется отводить в кружки, где, например, изготавливают какие-либо мужские поделки. Это может быть столярное дело. Даже если ваш сын — гуманитарий, ему все равно для жизни нужно уметь делать что-то, что традиционно делают мужчины», — указала собеседница 360.ru. Что лучше: плохой отец или никакого? Один из самых сложных вопросов: стоит ли сохранять контакт с отцом, если он есть, но далек от идеала? Или лучше оградить ребенка от негативного примера?

Что такое плохой отец? Понятие очень растяжимое. Если отец не делает ничего плохого с точки зрения ребенка, то есть не бьет, не пьет, не оскорбляет его мать, не гоняет их обоих, то можно ли назвать его плохим? Лариса Никитина

В остальном психотерапевт призвала разграничивать отношения в паре и отцовство. По ее словам, даже если мужчина не лучшим образом проявляет себя с точки зрения жены или бывшей жены — например, мало зарабатывает или недостаточно аккуратен в быту — к его связи с ребенком это не имеет никакого отношения. И втягивать детей в конфликты родителей не стоит ни в коем случае.

Фото: РИА «Новости»

«Очень часто матери втягивают дочерей или сыновей в подобные разборки. Я знаю историю, когда мама подговаривала детей сходить забрать мужа от любовницы. Этого делать категорически нельзя. Если тебя не устраивает муж, ты можешь решить, оставаться с ним жить или нет. Но не впутывать в это детей», — призвала эксперт. Как говорить с ребенком об отце Собеседница 360.ru дала важный совет мамам, которые одни воспитывают детей: никогда не оскорблять отца в присутствии как сына, так и дочери. Это травмирует ребенка и разрушает его внутреннюю опору. «Что бы ни происходило в отношениях между мамой и ее бывшим супругом, отцом этого мальчика или девочки, если мама говорит ребенку, что его отец — козел, это самое плохое, что она может сделать. Потому что ребенок этого отца не выбирал и не просил маму выбрать именно этого отца. И когда мама рассказывает ребенку, какой плохой у него папа, она вешает на него вину за то, за что он не отвечает», — пояснила психотерапевт. Никитина порекомендовала выбрать другой подход — уважать в ребенке второго родителя, что позволит ему вырасти гармоничным. «Можно сказать: „Сынок, так получилось, что мы с твоим папой расстались как муж и жена, но он твой отец, и даже если вы не общаетесь, он дал тебе жизнь. А выращиваю я тебя сама“. Тогда ребенку внутренне не придется отказываться от второго родителя в себе. А такие отказы всегда чреваты. Это и наркомания, и все остальное», — предупредила специалист.

Фото: РИА «Новости»

Как не вырастить маменькиного сынка или заменителя мужа Одна из главных опасностей для матерей-одиночек — это слияние с сыном, когда он по сути становится так называемым заместителем мужа. Это ломает и мать, и ребенка. «Это частая проблема, когда любви слишком много, когда мама чувствует, что она вся в ребенке и даже не пытается строить свою личную жизнь. Это бывает слышно по словам-предикторам, которые такие женщины используют. Например, они часто говорят про уже подросших детей „мы закончили шестой класс“. Это сразу же указание на то, что мать слилась с ребенком, ее там слишком много. Нормально, когда такое говорят про грудничков, но не про вырастающих детей», — отметила эксперт. Последствия такого слияния разрушительны для обеих сторон. У матери не получается выстроить собственную жизнь, а дети начинают жертвовать собой, чтобы маме было хорошо. Решить эту проблему зачастую можно только с помощью профессионалов.

Часто мама все понимает, но изменить ничего у нее самой не получается. Она смотрит на мальчика, и он у нее действительно стоит на месте всех мужчин на свете. В этих случаях маме нужно бежать на консультацию или непосредственно на сессию системной терапии. В частности, изменить ситуацию может помочь метод системных расстановок. Лариса Никитина