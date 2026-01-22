Распознать «сыночку-корзиночку» в мужчине можно уже на первом этапе общения. Такое мнение высказала психиатр Елизавета Жесткова, передала « Вечерняя Москва ».

Эксперт перечислила особенности поведения, по которым можно выявить «маменькиного сынка». Среди них — сравнение партнера с мамой, регулярные звонки матери, разговоры о ностальгии по детству и домашнему уюту. Еще один признак — проживание с родителями в зрелом возрасте.

По словам Жестковой, не всегда такие особенности делают мужчину непригодным для отношений. Если он осознает проблему и готов работать над собой, то может стать хорошим партнером.