Удобно быть «мамочкой». Психолог объяснил, почему вредно опекать мужчин

Опекая партнера, женщина создает иллюзию контроля над жизнью, играет роль «хорошей девочки», впустую растрачивает энергию и разрушает себя. Нужно отпустить ситуацию и позволить мужчине повзрослеть, сообщил «Газете.ru» клинический психолог, нейропсихолог, КПТ-терапевт Евгений Орлов.

«Честно признайтесь: вам это выгодно. Как бы странно это ни звучало. Быть „мамочкой“ часто удобно. Это дает иллюзию тотального контроля над жизнью. Когда все под контролем, тревог вроде бы меньше», — сказал он.

За опеку над мужчиной, одобряемую обществом, женщина, по словам психолога расплачивается своими нервами, силами и отношениями. Он посоветовал пересмотреть поведение, прекратить поучать и дать партнеру больше свободы. Орлов заявил, что взяв на себя ответственность, мужчина повзрослеет.

