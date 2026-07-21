В России предложили ввести понятие «одинокий родитель» для помощи детям

Депутаты предложили закрепить в законодательстве новое понятие — «одинокий родитель». Новый статус смогут получить граждане, которые фактически воспитывают и содержат ребенка без участия второго родителя. О деталях уникальной инициативы рассказала ведущей 360.ru Регине Понамаревой первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева.

Сейчас российские законы «видят» только формальную ситуацию: полная семья, дети-сироты, или разведенные супруги, с одним из которых остается ребенок.

«Сегодня один единственный родитель — либо отец, либо мать, а в нашей стране таких порядка шести миллионов человек — это те, которые растят детей в одиночку. Им нужна поддержка. Текущее законодательство для них не предусматривает дополнительных налоговых льгот, или пособий <…> мы считаем, что справедливо урегулировать этот вопрос», — объяснила ситуацию Мария Воропаева.

В российском законодательстве есть уже есть понятие «единственный родитель». Его применяют, если второй умер, пропал без вести или его личность неизвестна. Термина для случаев, когда отец или мать просто уклоняются от воспитания и содержания ребенка, не существует.

Зачем нужен новый статус

«Эта инициатива направлена на то, чтобы установить такой статус одинокого родителя, который воспитывает детей в одиночку, в то время как второй уклоняется от своей воспитательной функции», — подчеркнула представительница ЛДПР.

Формально, участием в воспитании ребенка можно было бы считать факт перечисления денег на эти цели. Однако алиментов на содержание малолетнего многим не хватает.

«Средний размер алиментов составляет от пяти до 10 тысяч рублей. Множеству одиноких матерей, или отцов, приходится обходиться этими деньгами. Второй супруг при этом формально не является должником, его не ограничивают в правах и не запрещают выезд за границу», — объяснила депутат Воропаева.

Инициатива парламентариев направлена в первую очередь на защиту финансовых интересов детей. Многие из тех, кто сегодня воспитывает ребенка в одиночку, не могут даже претендовать на двойной налоговый вычет — он предоставляется на одного родителя точно так же, как и на полную семью.