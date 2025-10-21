21 октября 2025 14:58 Сыночки-корзиночки. Почему герои мемов не могут уйти от мам и мстят за это другим женщинам Психолог Гилева: несепарированные от мам мужчины могут мстить другим женщинам 0 0 0 Фото: Стоп-кадр видео Tik Tok Эксклюзив

Маменькины сынки или, как их еще называют, сыночки-корзиночки, все чаще становятся героями мемов и скетчей в соцсетях в России. В TikTok 30-летнего «мальчика» кормит из ложечки заботливая родительница, потом она же настойчиво пытается женить его на первой встречной, пока он увлеченно играет в танки. Со стороны это выглядит смешно, однако за забавными роликами скрывается массовая проблема. Чем чревата нездоровая связь мужчины с матерью и как ее избежать, разбирался 360.ru.

Почему сыночки становятся корзиночками Феномен сыночки-корзиночки — это не просто история о ленивом мужчине, который не хочет работать. Это целая проблема несостоявшейся сепарации — болезненного, но необходимого процесса отделения взрослеющего ребенка от родителей. Чаще всего речь идет о сильной связи молодого мужчины со своей матерью, рассказала 360.ru психолог Татьяна Гилева. «Именно эти детско-родительские пары мы часто встречаем, когда идет мать уже в зрелом возрасте, а рядом с ней топает ее так и не женившийся, так и не построивший свою семью сын», — пояснила эксперт.

За этим явлением стоит сложный психологический механизм. Часто мать, не сумевшая построить гармоничные отношения с мужем, бессознательно делает сына своей эмоциональной заменой партнеру. Особенно часто это происходит, если отец либо физически исчезает из семьи, либо уходит эмоционально, например в зависимость.

Там нет сексуальных извращений, но есть использование сына для удовлетворения эмоциональных потребностей, для того чтобы он утешал, успокаивал, давал надежду. Татьяна Гилева психолог

Но проблема не только в подходе матери. Иногда ключевую роль играет отсутствие позитивной мужской модели, то есть мужчине просто не к кому оторваться от нее, не на кого ориентироваться. По словам психолога, для мальчика критически важно, чтобы в его жизни появился значимый взрослый мужчина — тренер, учитель, друг семьи, крестный. «Кто-то, кто будет показывать ему мужской мир и потихоньку в него вводить», — отметила Гилева.

Чем опасна несостоявшаяся сепарация для мужчины и его отношений с женщинами Последствия такой связи катастрофичны для мужчины. Он оказывается в ловушке, из которой почти невозможно выбраться самостоятельно. «Если эта связь так крепка, что ни бунт подростковый, ни какое-либо желание и тяга к сверстницам не могут ее разорвать, то действительно есть риск, что сепарация так и не состоится. Этот молодой мужчина навсегда останется ребенком для своей матери», — указала собеседница 360.ru. В этом случае сын лишается главного: опыта взрослой жизни со всеми ее радостями и ответственностью. Ему будет крайне сложно построить здоровые отношения, получать удовольствие от собственных решений, устанавливать границы, иметь свои деньги и распоряжаться ими.

Треугольник страданий Даже если такому мужчине удастся начать отношения с женщиной, сложностей все равно не избежать. Невидимая, но прочная нить, связывающая его с матерью, превращается в канат, который тянет назад, в детство. «Он будет вносить напряжение в отношения, добавляя в них третьего участника — свою мать», — предупредила эксперт. Возможен и другой, более жестокий сценарий. Находящийся в столь тесной связи с матерью мужчина может на самом деле сильно злиться на родительницу, однако не иметь возможности проявить агрессию напрямую к ней. «Тогда он будет отыгрывать агрессию с другими женщинами в своей жизни. Например, часто меняя партнерш или поступая с ними некрасиво», — отметила Гилева.

Как перерезать эмоциональную пуповину Силой изменить ситуацию не получится: невозможно заставить человека повзрослеть в одно мгновение. Кроме того, давление может только усугубить ситуацию, поскольку сделает внешний мир для несепарированного еще более пугающим и небезопасным. «Человек взрослеет не от того, что в его сторону прикладывают усилия, а от того, что ему постепенно дают самому решать свои возрастные задачи», — говорит психолог. Единственное решение — осознанная и постепенная сепарация, взращивание опоры на себя, что чаще всего во взрослом возрасте возможно только с профессиональной психологической помощью.