Ученые предупредили о магнитных бурях в выходные

Крупная корональная дыра спровоцирует магнитные бури на Земле 6–7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Планета попадет в поток быстрого солнечного ветра из крупнейшей дыры. В нем она будет находиться как минимум пять дней. Магнитные бури могут затянуться.

«Все будет зависеть от характеристик потока плазмы, которые пока не известны. При некоторых вариантах Землю может ждать несколько дней магнитных бурь, при некоторых — лишь эпизодические возмущения», — отметили астрономы.

Магнитное поле должно полностью стабилизироваться только к 13–14 ноября.

Корональная дыра при этом является одной из самых крупных в 2026 году. Ее поперечный размер — около миллиона километров.

Ранее стало известно, что геомагнитные возмущения вызвали полярные сияния максимального уровня над Россией. К неожиданной магнитной буре на Земле привели возмущения геомагнитного поля из-за коронарной дыры на Солнце.