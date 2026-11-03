03 ноября 2026 11:00 «Такой огромный подарок». Семья с 17 детьми получила квартиру в Подмосковье Витушева вручила ключи от квартиры семье Сорокиных из Дедовска с 17 детьми Эксклюзив

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Многодетная семья Светланы и Алексея Сорокиных из Подмосковья, у которой в сентябре родился 17-й ребенок, получила новую квартиру. Ключи от трехкомнатного жилья паре и их детям по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева вручила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

Мальчика назвали Филипп Светлана Сорокина родила 17-го ребенка в конце сентября 2026 года. Тогда в Красногорский родильный дом 44-летнюю женщину доставили с уже начавшейся родовой деятельностью. Малыш, которого назвали Филиппом, появился на свет весом 4,5 килограмма и ростом 56 сантиметров. Теперь в семье 12 дочерей и пять сыновей. Старшей дочери 22 года, младшей — 2 года восемь месяцев. Филиппу второй месяц.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Заместитель главного врача Красногорской клинической больницы по детству и родовспоможению Елена Зинатулина отмечала, что оказать медицинскую помощь такой пациентке стало большой честью и огромной ответственностью для персонала. «Мы гордимся тем, что женщина доверила нам появление на свет своего малыша, и рады, что смогли оправдать это доверие», — говорила она.

Видео: 360.ru

В Красногорске Сорокина рожала уже во второй раз. По ее словам, после первых родов она высоко оценила профессионализм местных специалистов, поэтому снова выбрала это учреждение.

Хорошие врачи, которые помогли родиться моему малышу. Я просто безмерно благодарна. Светлана Сорокина

Как появилась большая семья Сама Светлана росла с единственным братом, но с детства хотела большую семью. До замужества она много времени проводила с детьми подруг и помогала им с малышами. Замуж вышла в 21 год, супруг Алексей старше на 10 лет. Изначально пара мечтала о пятерых детях, но останавливаться на достигнутом не стала. Как призналась Сорокина в беседе с 360.ru, она готова была принять столько детей, «сколько Бог пошлет».

Фото: 360.ru

«У меня была подруга, у нее уже было несколько детей. И я ей помогала. А когда сама вышла замуж, то не ожидала, что будет не пять, а намного больше детей», — рассказала Светлана. Как устроен быт В большой семье Сорокиных много любви и веселья — но хватает и общих дел. Домашние обязанности распределены между всеми домочадцами. Старшие дети помогают матери по хозяйству. По словам одной из дочерей, уборкой они занимаются по очереди.

Фото: 360.ru

«У нас установлено дежурство, мы все стараемся помогать маме», — поделилась девочка. В заботы о семье Светлана погружается с самого утра: она готовит для всех завтрак, провожает в школу, после занимается с малышами и помогает с уроками старшим. Поддержка властей В 2013 году губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил Сорокиным сертификат на покупку жилья. С его помощью семья приобрела дом.

Фото: глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева / Telegram

Когда у Сорокиных родился 17-й ребенок, в гостях у них побывала глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева. Она вручила ключи от новой квартиры. «С новосельем вас!» — заявила Витушева. Территория жилого комплекса огорожена и благоустроена. В пяти минутах от дома находятся железнодорожная станция и недавно открывшийся парк «Городская Массовка». Многодетная семья переедет в квартиру площадью около 100 квадратных метров. Семье понравилось теплое, светлое, большое пространство, девочки сразу принялись играть.

Неожиданно совершенно. Если честно, первое время я как-то прям даже не верила, что такое может быть, и что могут нам дать такой огромный подарок. Жилье это самое, на данный момент, мне кажется, важное в жизни человека. Светлана Сорокина

Сорокины поблагодарили руководство Московской области за помощь. Они начали обживаться, планировать расстановку мебели и создание уюта.