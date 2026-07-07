07 июля 2026 16:09 Прогулочные маршруты, лыжные трассы и кафе. Воробьев — о благоустройстве лесопарка «Массовка» в Дедовске Андрей Воробьев: лесопарк «Массовка» в Дедовске откроют в сентябре 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

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В Дедовске продолжается благоустройство лесопарка «Массовка», где появится современное пространство для прогулок, спорта и семейного отдыха. О том, какой будет зона отдыха, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Особенности нового лесопарка Глава региона посетил территорию площадью 42 гектара, которую благоустраивают по губернаторской программе «Парки в лесу», и встретился с жителями. Они ранее обращались с просьбой создать комфортную рекреационную зону. Специалисты уже расчистили лес от сухостоя и поваленных деревьев, а сейчас прокладывают инженерные коммуникации. «Мы создадим здесь современную инфраструктуру для отдыха и спортивных тренировок. Сделаем пешеходные дорожки и лыжный маршрут, площадки для волейбола и настольного тенниса, зону для воркаута и пункт проката спортивного инвентаря. Также здесь появятся смотровая площадка, кафе, кинологический маршрут для прогулок с собаками. А для ребятишек предусмотрим игровую площадку», — рассказал Андрей Воробьев.

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По словам губернатора, особое внимание уделят вопросам безопасности. На территории установят современное освещение, оборудуют пост охраны и систему видеонаблюдения, подключенную к комплексу «Безопасный регион».

«Хорошо, когда дети вечером могут спокойно прийти в парк побегать и поиграть, но еще лучше, когда у родителей есть четкое понимание того, что территория находится под надежным контролем», — добавил губернатор. Для удобства посетителей предусмотрят парковку и несколько входных групп со стороны улиц Красный Октябрь, Колхозной и деревни Черной. Внимание к природе Главной задачей остается сохранение природного ландшафта и существующей экосистемы. В лесопарке появится сеть прогулочных маршрутов общей протяженностью более четырех километров, а также лыжная трасса длиной 1,2 километра. При проектировании дорожек специалисты постарались максимально сохранить деревья и естественную среду, обходя зеленые насаждения.

Фото: Екатерина Агеева 1/6 Фото: Екатерина Агеева 2/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/6 Фото: Екатерина Агеева 4/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 6/6

«Установим современные малые архитектурные формы, лавочки, навесы, урны. Работы идут активно, мы планируем открыть этот лесопарк ко Дню города Дедовск в сентябре», — рассказал глава «Дирекции парков» Дмитрий Семенов.

Развитие общественных пространств в Истре Работу по созданию лесопарков в муниципальном округе Истра активно проводят уже несколько лет. В 2023 году в Павловской Слободе открыли лесопарк «Шишкин лес», где в этом году оборудуют специальный маршрут для прогулок с собаками. В 2025 году появился лесопарк «Соколиная гора» в Истре. Оба объекта стали лауреатами всероссийской премии «Парки России». Сейчас продолжается благоустройство лесопарка в деревне Лечищево, который планируют открыть в августе. Параллельно в округе обновляют и другие общественные пространства. Уже благоустроили городской парк культуры, Торговую площадь в Истре, набережную реки Песочной, центральную часть Дедовска, пляж на реке Истре и несколько скверов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

В 2026–2027 годах планируют привести в порядок исторический центр Истры, создать новые общественные пространства в жилом комплексе «Малая Истра» и рядом с молодежным центром «Мир», а также продолжить благоустройство дворов и установить восемь новых детских игровых площадок.

«Я с семьей живу в Дедовске давно, и до этого парка от нашего дома буквально пять минут ходьбы. Конечно, планируем приходить сюда как можно чаще — и гулять с ребенком, и заниматься спортом. Я знаю, что здесь создают пространство, похожее на наш любимый парк „Шишкин лес“ в Павловской Слободе. Мы часто туда ездим всей семьей и очень рады, что теперь и у нас, прямо под боком, появится такое же современное место, где можно и просто пройтись, и на лыжах зимой покататься», — отметил местный житель Сергей Долгих. В 2026 году в Московской области планируют благоустроить 72 общественных пространства, в том числе 14 парков и 13 лесопарков. Семь обновленных объектов уже открыли для жителей.