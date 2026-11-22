Синоптик Леус: в Москве ожидается мокрый снег в воскресенье

Небольшие осадки в виде мокрого снега пройдут в Москве местами в воскресенье, 22 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

Погоду в городе определит тыловая часть циклона, который уходит в Архангельскую область. Будет облачно с неустойчивыми прояснениями.

«Зима все ближе. <…> В отдельных районах сформируется чисто символический снежный покров», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Москве составит +1…+3 градусов, по области — 0…+3 градусов. Ветер юго-западный, от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и достигнет 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В понедельник местами ожидается небольшой снег и мокрый снег, возможна гололедица. Ночью температура составит -1…+1 градусов, днем — 0…+2 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву и Подмосковье придет метеорологическая зима.