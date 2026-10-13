Сегодня 05:51 Не в форме: как запрет хиджабов в школах Азербайджана привел к бунту родителей и блокировке соцсетей Фото: Изображение создано с помошью нейросети / 360.ru Мир

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Новые правила школьной формы в Азербайджане привели к массовым протестам, задержаниям и даже блокировке соцсетей. Более 30 человек оказались под следствием после того, как девочек в хиджабах перестали пускать на уроки. Почему светское образование обернулось конфликтом с верующими? И что стоит за решением, которое раскололо школы и семьи?

Новые правила Кабинет министров Азербайджана 21 сентября 2026 года утвердил постановление № 309 о требованиях к школьной форме. Документ запрещает носить элементы одежды, которые нарушают единообразие формы или не соответствуют принципу светского характера образования. «Не допускается использование обучающимися других элементов одежды, нарушающих единство установленной формы одежды, а также не соответствующих принципу светскости общего образования», — говорится в постановлении. Слово «хиджаб» в тексте постановления не упоминается ни разу. Однако в социальных сетях и среди родителей эту формулировку восприняли именно как запрет на религиозные головные платки.

Фото: РИА «Новости»

Ответственность за соблюдение формы возложили на родителей. Контроль поручили педагогическому совету, который будет выносить решения и публиковать их на сайте школы. Позже, 6 октября, кабмин утвердил отдельные требования и к одежде учителей. Педагоги обязаны придерживаться делового стиля и также соблюдать светский характер образования. Национальную одежду разрешили носить только на мероприятиях, связанных с историей и культурой азербайджанского народа. Решение об уместности нарядов, согласно постановлению, будет принимать педагогический совет школы. Новая искра для тлеющего конфликта Азербайджан — светское государство с мусульманским большинством населения. Конституция Азербайджана защищает право каждого самому решать, как относиться к религии — верить, не верить или не определять себя вовсе. Но по конституции религиозные обряды свободны лишь до тех пор, пока не нарушают общественный порядок и не противоречат общественной нравственности. Именно на эти нормы опирается кабмин, обосновывая запрет на элементы одежды, не соответствующие светскому характеру школы.

Фото: РИА «Новости»

Но здесь и возникает главный узел спора: где заканчивается право государства определять облик школы — и начинается право человека выражать свои убеждения, которое защищает та же конституция. Единая форма, по идее создателей инициативы, должна сгладить различия между детьми из семей с разным достатком и создать нейтральную среду для учебы.

Школьники не должны выделяться на фоне друг друга. Возникают ситуации, когда обеспеченный ребенок приходит в дорогой одежде, а у другого такой возможности нет. Это приводит к проявлениям социального неравенства. Агиль Аббас депутат Милли Меджлиса Азербайджана

Однако для верующих семей это решение стало вопросом не формы одежды, а идентичности. Кроме того, в апреле 2026 года в азербайджанских СМИ появилась информация о замене хиджаба на келагаи — традиционный женский платок. Позже это сообщение признали недостоверным, но общество встревожилось, хоть и не выражало открытого протеста. Протесты в школах Уже 7 октября в Джалилабаде девочек в хиджабах не пустили на занятия. Этот случай запустил волну — подобные истории начали появляться в Баку, Масаллы, других регионах. В бакинском поселке Балаханы у школы № 69 протестующие развернули плакат с надписью «Хиджаб не препятствует получению образования». Видео с этой акцией быстро распространились в социальных сетях. В поселке Нардаран ученики школы № 130 вышли к зданию в знак солидарности с одноклассницами. В некоторых школах девочки без хиджабов надевали платки и отказывались входить в классы.

Фото: Изображение создано с помошью нейросети / 360.ru

Десятого октября у школы № 90 в Баку ученицы в хиджабах сели с учебниками прямо на улице. Они занимались на открытом воздухе, потому что внутрь их не пустили. Некоторые акции переросли в радикальные действия. В Сети появились видео с разбитыми школьными окнами. Сообщалось о поджоге автомобиля директора школы в Гарадагском районе. Реакция властей В итоге к 12 октября сотрудники Министерства внутренних дел страны задержали 37 человек. Задержанных обвинили по статье об организации действий, нарушающих общественный порядок, или активном участии в них. «Группа лиц создавала конфликтные ситуации с работниками образования, наносила ущерб некоторым учебным заведениям и пыталась воспрепятствовать нормальной деятельности школ», — сообщила пресс-служба МВД Азербайджана. Одновременно с сообщениями о задержаниях в стране начались перебои в работе соцсетей. Утром 12 октября пользователи в Баку и регионах не могли зайти в социальные сети без спецсредств. Государственное телевидение AzTV выпустило сюжет с заявлением: «Идеологической почвы для столкновений под религиозными лозунгами в Азербайджане нет. Однако есть силы, которые пытаются повысить риски». Точки напряжения Сторонники решения настаивают, что речь идет не о запрете хиджаба, а о единых правилах школьной формы.

Одно очевидно: если ты сторонник хиджаба в средних школах и противник единой школьной формы, значит, ты против существования светского азербайджанского государства! Рашад Меджид председатель Совета прессы Азербайджана

Противники же указывают на конституционное право на образование. Депутат Турал Аббаслы обратил внимание на двойные стандарты. По его словам, иудеи могут носить кипу, а мусульманам запрещают хиджаб.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, ситуация вызвала и международный резонанс. Так, иранские ресурсы используют тему для критики Азербайджана и обвинений в «войне против мусульманских женщин». Пока ни власти, ни противники новых правил не предложили компромиссного решения, которое устроило бы обе стороны. Как будет развиваться ситуация дальше — зависит от того, пойдут ли стороны на диалог или продолжат настаивать на своем.