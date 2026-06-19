Иранскую певицу Ахмади приговорили к 74 ударам плетью после концерта без хиджаба

Иранскую исполнительницу Парасту Ахмади, а также восьмерых участников ее продюсерской команды приговорили к физическому наказанию: им грозит 74 удара плетью за выступление без хиджаба. Об этом сообщила газета The Guardian .

Кроме того, артистам на два года запретили выезжать из страны и заниматься творчеством. Их обвинили в оскорблении общественной нравственности из-за размещения в Сети «вульгарного и аморального контента».

Речь идет про концерт, состоявшийся в декабре 2024 года. Звезда в эфире своего YouTube‑канала выступила без хиджаба, исполнив патриотическую песню Az Khoone Javanane Vatan («Из крови молодежи родины»). Выступление собрало много миллионов просмотров и распространилось в Сети.

После этого певицу и нескольких музыкантов задержали, а потом возбудили дело против них.

Ранее стало известно, что власти Афганистана ужесточили дресс-код для женщин. Одежда не должна прилегать к телу и бросаться в глаза.