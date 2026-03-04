В Узбекистане ввели пожизненный срок за педофилию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о пожизненном заключении за педофилию и о строгом наказании за сексуальное домогательство. Также он принял меры по защите женщин, пострадавших от насилия. Информацию об этом опубликовали на сайте главы государства.

«Одобрив представленные инициативы, глава государства подписал соответствующий указ и поручил ответственным лицам обеспечить широкое разъяснение новых мер среди населения», — уточнили в пресс-службе.

При подготовке приоритетных реформ и госпрограмм на 2026 год были озвучены несколько предложений. Среди них — введение пожизненного наказания за педофилию, отказ от перевода в колонии-поселения тех, кто осужден за сексуальные преступления против детей, а также передача полномочий по расследованию таких преступлений от МВД прокуратуре.

Чтобы лучше защитить женщин, пострадавших от насилия и получивших охранные ордера, на их мобильные устройства предложили устанавливать специальное приложение SOS. Если нажать кнопку тревоги, полиция, находящаяся в радиусе пяти километров, прибудет на место в течение 10 минут.

