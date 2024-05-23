23 мая 2024 14:48 Скандинавский бойкот. Зачем Норвегия решила отгородиться от россиян Гендиректор «АРТ-ТУР» Арутюнов: Норвегия пошла по пути Прибалтики и Польши 0 5 0 Фото: Телеканал «360» Мир

Финляндия

Паспорта

Туризм

Санкции

Норвегия

Россия

Украина

Власти Норвегии отказали в праве въезда всем российским туристам. Пускать будут только тех, кто учится, работает или имеет близких родственников в королевстве. Будет ли отвечать Россия, запирая двери перед людьми с «неправильным» паспортом, выяснял «360».

Норвегия запретила въезд российским туристам С 29 мая Норвегия будет отказывать во въезде российским туристам. Ограничение распространятся и на тех, у кого есть норвежские визы, выданные до весны 2022 года, и на владельцев виз других стран Шенгенского соглашения. Исключения могут сделать только для россиян, которые едут к близким родственникам, на работу либо учебу. Такое решение в правительстве североевропейской страны объяснили желанием поддержать союзников и партнеров, которые вводят похожие ограничения для граждан России из-за украинского конфликта. Ранее норвежские власти пообещали в этом году отправить Украине более 630 миллионов долларов из бюджета королевства. Также известно, что ВСУ уже получили от Норвегии примерно 13 миллионов долларов на обслуживание немецких танков Leopard 2 A4. Зимой норвежские военные передали Украине минные тральщики, противотанковые средства, артиллерийские снаряды и все необходимое для технического обслуживания танков.

Фото: Министр иностранных дел Королевства Норвегия Эспен Барт Эйде во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, 15 апреля 2024 года. Volodymyr Tarasov

Неправильный шаг Норвегия до пандемии была довольно популярна у россиян, хотя отдых там далеко не дешевый. Туристы ездили на потрясающую рыбалку на северную морскую рыбу: треску, палтус. Плюс в этой стране красивые городки на фьордах, рассказал 360.ru гендиректор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов. «Но все равно этот поток туристов был маленький, особенно если сравнивать с той же Финляндией, куда гораздо больше народу приезжало из Петербурга и Ленинградской области. Многие даже покупали в Финляндии дома и использовали их как дачи», —добавил Арутюнов. Норвегия граничит с Россией только в районе Мурманской области, там меньше агломерация, чем в Петербурге, напомнил эксперт. Поэтому можно говорить лишь о десятках тысяч российских туристов в год. Конечно, по нынешним временам и это немало.

Фото: Гавань деревни Нусфьорд, Лофотенские острова, Норвегия. Robert Hausmann / Global Look Press

Сегодня и туризм, и спорт оказались заложниками политики: перед россиянами закрывают двери, много куда не пускают. Хотя логичнее было бы, наоборот, чаще общаться, чтобы найти путь решения конфликтов, преодолеть ксенофобию, подчеркнул собеседник 360.ru.

Норвегия — наш сосед, мы с ней граничим, и решение местных властей, мне кажется, какой-то абсолютно неправильный шаг. Но норвежцы в этом не первые: прибалтийские страны уже действовали примерно по такому же сценарию. Польша, Чехия тоже не очень приветствуют туристов из России, мягко говоря. Дмитрий Арутюнов

Ответит ли Россия Отсутствие российских туристов едва ли ощутимо заденет норвежцев в экономическом плане. Хотя та же рыбалка была доступна только людям с достатком выше среднего, отнюдь не один туризм делает Норвегию действительно очень богатой страной, отметил эксперт «Это одна из немногих стран Европы, где есть нефть, газ. Она сейчас, кстати, во многих случаях замещает российские энергоносители и стала все больше продавать их европейцам. В этом смысле норвежцы воспринимают Россию как ближайшего конкурента», — пояснил Арутюнов.

Фото: Норвегия, берег Атлантического океана. Artur Widak / Global Look Press

По его мнению, зеркальные меры не имеют особого смысла: норвежских туристов приезжало в Россию еще меньше, чем россиян в Норвегию. К тому же российские власти не планируют опускаться до того, чтобы определять возможность въезда людей в страну по цвету их паспорта. Европейские соседи России явно не понимают, что мир не терпит пустоты. Все больше и больше стран Азии готовы принимать россиян — Малайзия, ОАЭ, Индонезия, Иран, Китай и множество других. Уже открываются новые авианаправления и подписываются договоры о сотрудничестве, подытожил эксперт.