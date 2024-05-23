Российским туристам запретят въезжать в Норвегию с 29 мая

Власти Норвегии запретили въезд в страну для российских туристов с 29 мая

В Норвегии ввели дополнительные ограничения на въезд россиян. С 29 мая гражданам РФ, которые хотят попасть в страну в качестве туристов или с целями «непервостепенной важности», в посещении будет отказано.

Релиз с этими нововведениями опубликовало норвежское правительство. Исключение, судя по документу, могут сделать для россиян, которые едут к близким родственникам или с целью работы и учебы в Норвегии или Шенгенской зоне.

В сообщении властей уточняется, что ограничение распространяется и на тех, у кого есть визы, полученные до весны 2022 года, и на обладателей виз, выданных другими странами Шенгенского соглашения.

Решение относительно запретов на въезд для россиян в правительстве объяснили желанием поддержать союзников и партнеров, которые вводят ограничения из-за украинского конфликта.