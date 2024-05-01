Норвегия отправит Украине более 600 миллионов долларов на усиление систем ПВО | 360°

Мир 01 мая 2024, 04:05 Норвегия отправит Украине более 600 миллионов долларов на усиление систем ПВО Норвегия отправит Украине 632 миллиона долларов на усиление систем ПВО Unsplash

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Норвежское правительство в этом году отправит Украине дополнительную помощь в размере семи миллиардов крон (около 632 миллионов долларов) из бюджета государства. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, его слова привела вещательная корпорация NRK.

«Ситуация на Украине стала более серьезной и более непредсказуемой», — сказал он.

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Из выделенных денег шесть миллиардов крон пойдут на оказание государству военной помощи и усиление противовоздушной обороны. Остальные средства предназначены для финансирования гуманитарных и гражданских проектов.

Ранее стало известно, что правительство Норвегии отправили ВСУ около 13 миллионов долларов на обслуживание танков Leopard 2 A4 производства Германии. Как отметил глава норвежского Минобороны Бьорн Арилд Грамм, королевство до этого отправило Украине восемь танков Leopard и автомобили обеспечения.