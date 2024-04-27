Норвегия передала Украине более 10 миллионов долларов на обслуживание Leopard | 360°

27 апреля 2024, 07:52
Норвегия передала Украине более 10 миллионов долларов на обслуживание Leopard
Норвегия передала Украине $13 миллионов на обслуживание танков Leopard 2 A4
Власти Норвегии отправили ВСУ порядка 13 миллионов долларов на обслуживание немецких танков Leopard 2 A4. Об этом на брифинге сообщил глава норвежского Минобороны Бьорн Арилд Грамм.
По его словам, королевство ранее отправило киевскому режиму восемь танков Leopard, а также автомобили обеспечения.
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«Учитывая необходимость обслуживания и ремонта пожертвованных материалов, Норвегия отправит до 13 миллионов долларов на содержание танков Leopard 2 A4», — сказал Грамм.
Минобороны Норвегии ранее сообщало, что в течение зимы ведомство передало Украине военную технику на сумму боле 91 миллиона долларов. В транш вошли минные тральщики, противотанковые средства, артиллерийские снаряды и поддержка по техническому обслуживанию танков.
Ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде не исключил отправку войск на территорию Украины.
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