Норвегия передала Украине более 10 миллионов долларов на обслуживание Leopard | 360°

Мир 27 апреля 2024, 07:52 Норвегия передала Украине более 10 миллионов долларов на обслуживание Leopard Норвегия передала Украине $13 миллионов на обслуживание танков Leopard 2 A4 Википедия

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Власти Норвегии отправили ВСУ порядка 13 миллионов долларов на обслуживание немецких танков Leopard 2 A4. Об этом на брифинге сообщил глава норвежского Минобороны Бьорн Арилд Грамм.

По его словам, королевство ранее отправило киевскому режиму восемь танков Leopard, а также автомобили обеспечения.

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«Учитывая необходимость обслуживания и ремонта пожертвованных материалов, Норвегия отправит до 13 миллионов долларов на содержание танков Leopard 2 A4», — сказал Грамм.

Минобороны Норвегии ранее сообщало, что в течение зимы ведомство передало Украине военную технику на сумму боле 91 миллиона долларов. В транш вошли минные тральщики, противотанковые средства, артиллерийские снаряды и поддержка по техническому обслуживанию танков.

Ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде не исключил отправку войск на территорию Украины.