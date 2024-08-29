Избиения сына и отказ от алиментов. В чем Ирина Болгар обвинила Дурова

Вслед за отделом по расследованию киберпреступлений основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым заинтересовалось еще одно ведомство, входящее в структуру МВД Франции. Речь идет об Управлении по борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних (OFMIN). Потерпевшим по делу проходит сын миллиардера, который, как заявила его мать, пострадал во время учебы в одной из школ Парижа. 360.ru собрал главное об этом деле.

Дурова обвинили в насилии над сыном

О том, что Павел Дуров стал объектом расследования OFMIN, со ссылкой на осведомленный источник сообщило агентство France-Presse. Собеседник СМИ уточнил, что речь идет о «серьезном насилии» предпринимателя над собственным малолетним сыном, когда мальчик учился в одной из школ Парижа. По словам источника, расследование о насилии над ребенком во Франции открыли только что, недавний арест Дурова в аэропорту Ле-Бурже с ним никак не связан. Мальчик вместе с братом и сестрой сейчас живет в Швейцарии с матерью Ириной Болгар. Она еще в 2023 году подала заявление, обвинив Дурова в насилии над одним из детей. Полиция Швейцарии завела уголовное дело против предпринимателя и сейчас ведет собственное расследование.

Фото: Ирина Болгар / Соцсети

Уголовное дело против Дурова в Швейцарии

Подробности по уголовному делу против Дурова раскрыли сотрудники американской редакции журнала Forbes. Как уточнил представитель суда Женевы, в иске говорится, что Дуров пять раз применял насилие к сыну с 2021 по 2022 год. Мальчик получил тяжелые травмы, включая сотрясение мозга.

В качестве доказательства Болгар приложила свою переписку с основателем Telegram, а также медицинскую справку ребенка. В ней говорится, что мальчик страдает от тревожности и нарушений сна.

Интересно Из материалов дела, с которыми ознакомились журналисты, выяснилось, что изначально жалоба на Дурова поступила в прокуратуру Женевы. В ведомстве отказались заводить дело, поскольку документ они увидели только через три месяца после последнего предполагаемого случая насилия. Из материалов дела, с которыми ознакомились журналисты, выяснилось, что изначально жалоба на Дурова поступила в прокуратуру Женевы. В ведомстве отказались заводить дело, поскольку документ они увидели только через три месяца после последнего предполагаемого случая насилия.

В мае 2023 года Болгар подала апелляцию в суд. Рассмотрение закончилось в октябре разрешением о начале уголовного производства. Вместе с апелляцией последовал гражданский иск: Ирина требовала единоличной опеки над детьми. Его удовлетворили в феврале, Дурова лишили родительских прав.

Фото: Global Look Press

Что говорит Ирина Болгар По словам представлявшего интересы истца адвоката, Дуров даже не пытался оспорить это решение и не прислал на заседание суда своего представителя. Предприниматель перестал общаться с детьми еще в сентябре 2022 года и тогда же прекратил выплату алиментов, которые составляли 150 тысяч евро в месяц на каждого ребенка, заявил юрист. Болгар утверждает, что в конце 2022-го отец детей выдвинул ультиматум «с целью принудить» ее к переезду в ОАЭ, но «не приглашал переехать к нему». После этого она и подала иск.

Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я пользовалась на протяжении многих лет на основании нотариально заверенных бессрочных разрешений, дающих мне право тратить до 150 тысяч евро ежемесячно. Также он прекратил оплачивать счета, которые обычно оплачивались им напрямую с его банковских счетов, такие как за путешествия, образование, медицинские расходы и прочие. Когда я заявила, что буду защищать свои права и права детей в легальном поле, он отказался подписывать согласие на продление детьми наших европейских иммиграционных документов и оформление новых. Очевидно, чтобы не дать нам возможности остаться в Европе. Ирина Болгар

Защитник добавил, что в июне его клиентка инициировала еще одно гражданское дело против бывшего партнера о новом взыскании алиментов. Сейчас оно находится в стадии рассмотрения. Нет никаких подтверждений, что Дуров нашел для себя адвоката по уголовному делу о насилии над сыном. Представитель предпринимателя от общения с журналистами отказался. Болгар в соцсетях отметила, что ознакомилась со статьей Forbes. Она подчеркнула, что журналисты провели собственное расследование и получили доступ к материалам всех дел, заведенных против миллиардера в Швейцарии.

Внебрачные дети Павла Дурова

Внимательно изучив социальные сети Болгар, журналисты установили, что с Дуровым она познакомилась в 2012 году. Пара не регистрировала отношения, поэтому трое детей, рожденных с 2013 по 2017 год, появились на свет вне брака.

Согласно уголовному делу, Дуров и Болгар расстались в конце 2018-го. Предприниматель взял на себя письменные обязательства по ежемесячной выплате в 150 тысяч долларов на каждого ребенка. Также у основателя Telegram есть старшие сын и дочь, которых родила его бывшая жена Дарья Бондаренко в 2009–2010 годах. Это «официальные» дети Павла Дурова, они живут с матерью в Барселоне.

Фото: Global Look Press

Суд Парижа отпустил Дурова под залог: что это значит

Пока расследование уголовного дела о насилии Павла Дурова над собственным сыном продолжается, следственный судья Парижа, 28 августа снявший с предпринимателя статус арестованного, вынес свое решение после многочасового допроса. Вечером в среду миллиардера выпустили из-под стражи, но запретили покидать территорию Франции. Дважды в неделю он будет вынужден отмечаться в полиции. Кроме того, с предпринимателя взяли залог в пять миллионов евро.

Судья предъявил Дурову обвинение в шести нарушениях (из 40 ранее заявленных пунктов): соучастие в обеспечении незаконных транзакций (предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф в размере 500 тысяч евро);

соучастие в хранении порнографических материалов, в том числе с участием несовершеннолетних;

соучастие в обороте наркотиков;

соучастие в мошенничестве;

предоставление криптологических услуг без регистрации;

отказ предоставить информацию и документы по запросу уполномоченных органов.