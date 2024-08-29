Избиения сына и отказ от алиментов. В чем Ирина Болгар обвинила Дурова
Вслед за отделом по расследованию киберпреступлений основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым заинтересовалось еще одно ведомство, входящее в структуру МВД Франции. Речь идет об Управлении по борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних (OFMIN). Потерпевшим по делу проходит сын миллиардера, который, как заявила его мать, пострадал во время учебы в одной из школ Парижа. 360.ru собрал главное об этом деле.
Дурова обвинили в насилии над сыном
О том, что Павел Дуров стал объектом расследования OFMIN, со ссылкой на осведомленный источник сообщило агентство France-Presse. Собеседник СМИ уточнил, что речь идет о «серьезном насилии» предпринимателя над собственным малолетним сыном, когда мальчик учился в одной из школ Парижа.
По словам источника, расследование о насилии над ребенком во Франции открыли только что, недавний арест Дурова в аэропорту Ле-Бурже с ним никак не связан.
Мальчик вместе с братом и сестрой сейчас живет в Швейцарии с матерью Ириной Болгар. Она еще в 2023 году подала заявление, обвинив Дурова в насилии над одним из детей.
Полиция Швейцарии завела уголовное дело против предпринимателя и сейчас ведет собственное расследование.
Уголовное дело против Дурова в Швейцарии
Подробности по уголовному делу против Дурова раскрыли сотрудники американской редакции журнала Forbes. Как уточнил представитель суда Женевы, в иске говорится, что Дуров пять раз применял насилие к сыну с 2021 по 2022 год. Мальчик получил тяжелые травмы, включая сотрясение мозга.
В качестве доказательства Болгар приложила свою переписку с основателем Telegram, а также медицинскую справку ребенка. В ней говорится, что мальчик страдает от тревожности и нарушений сна.
Интересно
В мае 2023 года Болгар подала апелляцию в суд. Рассмотрение закончилось в октябре разрешением о начале уголовного производства.
Вместе с апелляцией последовал гражданский иск: Ирина требовала единоличной опеки над детьми. Его удовлетворили в феврале, Дурова лишили родительских прав.
Что говорит Ирина Болгар
По словам представлявшего интересы истца адвоката, Дуров даже не пытался оспорить это решение и не прислал на заседание суда своего представителя.
Предприниматель перестал общаться с детьми еще в сентябре 2022 года и тогда же прекратил выплату алиментов, которые составляли 150 тысяч евро в месяц на каждого ребенка, заявил юрист.
Болгар утверждает, что в конце 2022-го отец детей выдвинул ультиматум «с целью принудить» ее к переезду в ОАЭ, но «не приглашал переехать к нему». После этого она и подала иск.
Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я пользовалась на протяжении многих лет на основании нотариально заверенных бессрочных разрешений, дающих мне право тратить до 150 тысяч евро ежемесячно. Также он прекратил оплачивать счета, которые обычно оплачивались им напрямую с его банковских счетов, такие как за путешествия, образование, медицинские расходы и прочие. Когда я заявила, что буду защищать свои права и права детей в легальном поле, он отказался подписывать согласие на продление детьми наших европейских иммиграционных документов и оформление новых. Очевидно, чтобы не дать нам возможности остаться в Европе.
Ирина Болгар
Защитник добавил, что в июне его клиентка инициировала еще одно гражданское дело против бывшего партнера о новом взыскании алиментов. Сейчас оно находится в стадии рассмотрения.
Нет никаких подтверждений, что Дуров нашел для себя адвоката по уголовному делу о насилии над сыном. Представитель предпринимателя от общения с журналистами отказался.
Болгар в соцсетях отметила, что ознакомилась со статьей Forbes. Она подчеркнула, что журналисты провели собственное расследование и получили доступ к материалам всех дел, заведенных против миллиардера в Швейцарии.
Внебрачные дети Павла Дурова
Внимательно изучив социальные сети Болгар, журналисты установили, что с Дуровым она познакомилась в 2012 году. Пара не регистрировала отношения, поэтому трое детей, рожденных с 2013 по 2017 год, появились на свет вне брака.
Согласно уголовному делу, Дуров и Болгар расстались в конце 2018-го. Предприниматель взял на себя письменные обязательства по ежемесячной выплате в 150 тысяч долларов на каждого ребенка.
Также у основателя Telegram есть старшие сын и дочь, которых родила его бывшая жена Дарья Бондаренко в 2009–2010 годах. Это «официальные» дети Павла Дурова, они живут с матерью в Барселоне.
Суд Парижа отпустил Дурова под залог: что это значит
Пока расследование уголовного дела о насилии Павла Дурова над собственным сыном продолжается, следственный судья Парижа, 28 августа снявший с предпринимателя статус арестованного, вынес свое решение после многочасового допроса.
Вечером в среду миллиардера выпустили из-под стражи, но запретили покидать территорию Франции. Дважды в неделю он будет вынужден отмечаться в полиции. Кроме того, с предпринимателя взяли залог в пять миллионов евро.
Судья предъявил Дурову обвинение в шести нарушениях (из 40 ранее заявленных пунктов):
- соучастие в обеспечении незаконных транзакций (предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф в размере 500 тысяч евро);
- соучастие в хранении порнографических материалов, в том числе с участием несовершеннолетних;
- соучастие в обороте наркотиков;
- соучастие в мошенничестве;
- предоставление криптологических услуг без регистрации;
- отказ предоставить информацию и документы по запросу уполномоченных органов.