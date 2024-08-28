Дурова освободили под залог, запретив покидать Францию

Дурова обвинили в шести правонарушениях и поместили под судебный надзор

Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию. Основателя Telegram обвинили в шести правонарушениях, сообщила прокуратура Парижа. Об этом написало РИА «Новости» .

«Его взяли под судебный надзор с требованием внести залог в размере пяти миллионов евро. Также он обязан являться в полицейский участок два раза в неделю в связи с запретом покидать территорию Франции», — отметили в документе.

Прокуратура обвинила бизнесмена в шести правонарушениях, среди которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. За это ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

В минувший понедельник, 27 августа, судья продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. Владельца мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Также во Франции объявили в розыск брата Павла Дурова Николая.