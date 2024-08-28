Дурова задержали не из-за обвинений в насилии над ребенком

РИА «Новости»: обвинения Дурова в насилии над ребенком не связаны с задержанием

Фото: Unsplash

Обвинения Дурова в насилии над ребенком не относятся к его задержанию во Франции. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в прокуратуре Парижа.

«Это не имеет отношения к настоящему разбирательству, и его не допрашивали по этим фактам в нашем разбирательстве», — отметил он.

Ранее стало известно, что в 2023 году прокуратура Женевы получила распоряжение расследовать жалобу против Дурова, поданную его бывшей девушкой Ириной Болгар. Женщина обвинила его в насилии в отношении их общего сына.

Болгар недавно подтвердила, что родила двух сыновей и дочь — Даниэля, Давида и Лею — от создателя Telegram. В официальном браке родители не состояли, но Дуров признал всех троих и дал им свою фамилию.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заверил, что арест Дурова не связан с политикой. По его словам, судебная система выполняет задачу по соблюдению законов на территории страны.

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