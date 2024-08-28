Дурова обвинили в десяти преступлениях и правонарушениях

Прокуратура Парижа обвинила Дурова в соучастии в распространении детского порно

Основателю мессенджера Telegram и криптовалюты TON Павлу Дурову во Франции вменили мошенничество, предоставление анонимных услуг криптологии, соучастие в распространении детской порнографии и наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа.

«Павлу Дурову 28 августа 2024 года было предъявлено обвинение по всем преступлениям, указанным в первоначальном обвинительном заключении», — объявило надзорное ведомство.

Прокуратура опубликовала список преступлений, в которых заподозрила Дурова.

Ему грозит наказание за отказ предоставить уполномоченным органам запрошенные документы, предоставление услуг криптологии для обеспечения конфиденциальности, импорт средств криптологии без аутентификации, сокрытие преступлений ОПГ.

Кроме того, бизнесмену вменили соучастие в других правонарушениях. Это администрирование онлайн-платформы для незаконных транзакций, соучастие в распространении детской порнографии и незаконном обороте наркотиков, а также мошенничестве организованной группой.

Дурова поместили под надзор. Ему предстоит внести залог и дважды в неделю являться в полицейский участок.