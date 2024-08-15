Украина подорвала «Северные потоки» вопреки ЦРУ. Кто и как спланировал теракт?

The Wall Street Journal обнародовала расследование с подробностями подрыва российских магистральных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Инициатором и руководителем операции назвали экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. В новых подробностях диверсии близ острова Борнхольм разбирался 360.ru.

«История родилась из ночи крепкой пьянки» В своем материале WSJ сослалась на четырех высокопоставленных украинских источников, утверждающих, что идея уничтожить «Северные потоки» принадлежала Валерию Залужному, занимавшему в то время пост главнокомандующего ВСУ. И озвучил он ее во время попойки в баре. Один из собеседников газеты признался, что у него вызывают смех «домыслы в СМИ» о масштабной операции, которую планировали спецслужбы, задействовав спутники, подлодки и беспилотники.

Фото: Global Look Press

«Вся эта история родилась из ночи крепкой пьянки и железной решимости горстки людей», — подчеркнул он. В дальнейшем, по данным журналистов, о планах узнали представители спецслужб и поддержали их, посчитав, что газопроводы в условиях боевых действий являются «законной целью».

Прекратить подготовку к диверсии «попросило» ЦРУ Поручение организовать подрыв «Северных потоков», по информации WSJ, отдал президент Украины Владимир Зеленский. Занималось этим главное Главное управление украинской военной разведки. Но вскоре об этом узнали в США. После этого Центральное разведывательное управление страны проинформировало Зеленского о том, что все это следует прекращать. Выбора у политика, естественно, не было, и он подчинился. Однако, по словам источников издания, Залужный на указания американской стороны решил закрыть глаза и продолжил заниматься планом по организацию диверсии. Авторы материала не исключили, что в дальнейшем этот фактор стал одной из причин его конфликта с Зеленским.

Фото: РИА «Новости»

Как выглядел план Залужного Для операции по подрыву газопроводов Залужный в итоге привлек полковника Сил специальных операций Романа Червинского. Помимо этого, по словам источников издания, он получил поддержку нескольких бизнесменов, которые согласились финансировать теракт. Стоимость его была не выше 300 тысяч долларов. Червинский, в свою очередь, решил задействовать для диверсии парусную яхту и шестерых человек, среди которых были профессиональные дайверы. Одной из участниц была женщина — Светлана Успенская. Ее пригласили для отвода глаз.

Фото: РИА «Новости»

Компания изобразила из себя группу туристов, которые отправились на морскую прогулку для изучения фауны Балтийского моря.

Залужный все опровергает После публикации расследования экс-главком ВСУ заявил, что к диверсии никакого отношения не имеет, а обвинения в подготовке подрыва трубопроводов посчитал провокацией. В переписке с WSJ Залужный заявил, что о подобной операции ему ничего не известно. ВСУ, по его словам, не уполномочены проводить зарубежные миссии, поэтому он и не мог быть к этому причастен. Зеленский данные издания никак не комментировал. В МИД Украины тоже пока предпочли отмолчаться.

Фото: Kaniuka Ruslan / Global Look Press

Днем ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который может быть причастен к подрывам газопроводов. Об этом сообщили издания ARD, Die Zeit и Süddeutsche Zeitung. Их источники рассказали, что по подозрению в совершении диверсии в общей сложности проходят три украинца, но ордер выдали лишь на одного. При этом все они в настоящий момент находятся за пределами ФРГ.

Фото: РИА «Новости»

Мужчину, которого поручили арестовать, зовут Владимир З. Следствие полагает, что он вместе с сообщниками мог закрепить взрывное устройство на трубопроводы. Светлана Успенская, которую назвали причастной к диверсии, заявила, что будет судиться с немецкими СМИ, распространившими эти данные. В интервью «Известиям» украинка заявила, что не может нырять на глубину, на которой произошли взрывы, хоть и является опытным дайвером. По ее мнению, организовать взрывы можно было только «силами спецназа».

Правительству Шольца скормят «любую правду» В Германии, как утверждают источники WSJ, расследование подрыва газопроводов, теперь сосредоточено на Валерии Залужном и его помощниках. В свете этого возникает закономерный вопрос: как новые подробности диверсии могут повлиять на диалог Берлина и Киева? По оценке политолога Петра Колчина, ФРГ сейчас демонстрирует свою полную «несубъектность», поэтому говорить о том, могут ли в свете новых данных о теракте ухудшиться ее отношения с Украиной, достаточно сложно.

Фото: РИА «Новости»

«Внешней политики у Германии нет. Что скажет руководство НАТО в военной сфере, то Берлин и выполняет, поэтому личные отношения ФРГ и Украины тут не играют никакой роли», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Правительство Шольца будет вынуждено съесть любую правду, какой бы она ни была, да и, скорее всего, они и так знают, что за этим стоят украинцы. Петр Колчин

Почему на Западе вспомнили о «Северных потоках» Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин не исключил, что возвращение в инфополе темы с расследованием теракта, которое уже начало казаться неким бесконечным процессом, может быть обусловлено двумя причинами. «Почему это сейчас мусолится? С одной стороны, необходимо отвлечь зрителей от президентских выборов в США, потому что там сейчас информационная повестка переходит в руки республиканцев и Трампа, а с другой — есть авантюра Зеленского, которую мы наблюдаем в Курской области», — пояснил он в беседе с 360.ru. Именно с этим, по его мнению, связаны попытки изобразить какое-то экшен-шоу с расследованием.