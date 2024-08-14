Сообщниками заминировавшего «Северный поток» дайвера оказались супруги с Украины

Инструктору по дайвингу при минировании газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» помогала супружеская пара с Украины. Личности подозреваемых раскрыл немецкий телеканал ARD .

Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира З., одного из трех фигурантов дела о диверсии на газопроводах. Журналисты выяснили, что двух его сообщников предположительно звали Евгений и Светлана Успенские.

Супружеская пара руководила фирмой, которая предлагает дайвинг-туры. Женщина уехала в Польшу, а ее муж поступил на службу в Вооруженные силы Украины.

Владимир З. некоторое время жил под Варшавой, но после выдачи ордера вернулся на родину. Прокуратура Польши сообщила, что он с июля находится на Украине. Генпрокуратура Германии отказалась комментировать информацию о подозреваемом.