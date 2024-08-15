ЦРУ США требовала от президента Украины Владимира Зеленского отмены приказа о проведении диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Последний согласился, но генерал Валерий Залужный проигнорировал требование главы государства, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«ЦРУ потребовала от офиса Зеленского остановить операцию», — говорится в материале.

Зеленский получил указание из Вашингтона, а затем приказал бывшему главнокомандующему ВСУ отказаться от идеи подрыва. По данным газеты, украинские лидер изначально одобрил план по взрыву газопроводов, но все распоряжения по этой операции отдавал в устной форме, не желая оставлять свидетельств.

После запрета на подрыв команда Залужного скорректировала первоначальный план и реализовала его.

Опрошенные высокопоставленные представители силовых структур Украины подтвердили изданию, что на момент диверсии Киев рассматривал «Северные потоки» в качестве законных целей для своих атак.

Ранее совладелица украинского центра дайвинга Светлана Успенская заявила о намерении судиться с немецкими СМИ, распространившими недостоверную информацию о ее якобы причастности к подрыву газопроводов.