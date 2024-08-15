Совладелица украинского центра дайвинга Светлана Успенская готова подать в суд на немецкие СМИ за распространение информации о ее возможной причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом она заявила в интервью «Известиям».

По словам украинки, она не может нырять на глубину, на которой произошли взрывы, хоть и является опытным дайвером. По словам Успенской, взрывы произошли на глубине 70-80 метров, что могут сделать только «силы спецназа».

Также дайвер подчеркнула, что в момент совершения теракта она была в Киеве.

«Я буду подавать в суд на издание, которое опубликовало эту клевету. Со 2 сентября 2022 года по апрель 2023-го я была в Киеве. У меня есть доказательства этого», — сказала он.

Успенская собирается отсудить у немецких СМИ несколько миллионов евро за распространение клеветы.

После событий февраля 2022 года Светлана Успенская вместе с ребенком уехала в Польшу. Глава семейства вступил в ряды ВСУ. По ее словам, главный подозреваемый находился в Киеве.