Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский полагает, что атака на приграничные районы России в Курской области была ошибкой. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале .

«Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что был против этой операции, считая ее ошибочной», — отметил он.

Эксперт также напомнил, что подобное стремление снять с себя ответственность за неудачи уже наблюдалось, когда на посту главнокомандующего украинскими силами находился Валерий Залужный. Он не признавал свои ошибки и перекладывал вину на других.

Ранее Сырский сообщил о якобы создании на территории Курской области военной комендатуры. По его словам, ведомство займется поддержанием правопорядка и обеспечит первоочередные потребности граждан.