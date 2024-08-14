Ордер на арест украинца по делу о подрывах «Северных потоков» выдали в Германии

ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах «Северных потоков»

Фото: РИА «Новости»

Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира З., который может быть причастен к подрывам газопроводов «Северный поток». Об этом сообщили издания ARD, Die Zeit и Süddeutsche Zeitung, которые проводят совместное расследование.

По информации источника, по подозрению в совершении диверсии всего на данный момент проходят три украинца, но ордер выдали лишь на одного из них. При этом все они в настоящий момент находятся за пределами Германии.

Ордер на арест Владимира З. выдали еще в июне. По мнению следствия, вместе с сообщниками мужчина мог закрепить взрывное устройство на трубопроводы. Журналисты дозвонились до фигуранта, он ответил, что не имеет отношения к взрывам, и бросил трубку.

Ранее политолог Алексей Подберезкин выразил мнение, что срывом проекта «Северный поток» США хотели прекратить сотрудничество Европы и России.

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