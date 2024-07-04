Украина ни при чем. Евросоюз отправит Орбана в Москву из-за проблем с экономикой
Политолог Гуреев: Орбан приедет в Россию для переговоров по экономике ЕС
После визита на Украину премьер-министр Виктор Орбан приедет в Россию. Однако главная цель его поездки не столько политическая, сколько экономическая. Евросоюз отправит в Москву единственного способного к диалогу политика, заявил 360.ru политолог Данила Гуреев.
Агент Кремля
Он назвал Орбана противоречивой фигурой. Гуреев заявил, что в Западной Европе политика обвинили в связях с Россией, хотя на самом деле премьер отстаивал интересы Венгрии.
Орбан клеймится агентом [Владимира] Путина, сотрудником российских спецслужб и так далее. Это клеймо, которое вешают на западноевропейских политиков в тех случаях, когда те пытаются проводить свою национальную политику.
Данила Гуреев
политолог
Гуреев заявил, что Орбан — это не «хороший друг России». Он лишь всеми силами выторговывает для своей страны особые условия в Евросоюзе, выстраивает сильную и независимую венгерскую экономику и политику.
Посланник Евросоюза
Политолог напомнил, что правящая партия Венгрии получила дополнительные места в Европарламенте. Благодаря этому, по мнению Гуреева, Орбан стал более значимой фигурой не только в Венгрии, но и во всем Евросоюзе.
«Поэтому Орбан взял, в первую очередь, сам на себя такую ответственность — решать вопросы, связанные с отношениями между Россией и Украиной, потому что для Евросоюза это тоже очень важный вопрос», — сказал он.
С это целью, по его словам, премьер съездил на Украину. Он выслушал предложения украинского президента Владимира Зеленского по дипломатическому урегулированию конфликта и теперь запланировал визит в Россию, чтобы озвучить их другой стороне.
«Что для нас значит эта самая поездка? Практически ничего. Это вопросы дипломатического урегулирования. По большей части, поговорят об Украине. Эти разговоры ни к чему не приведут, потому что мы через это много раз проходили», — сказал он.
Экономическая подоплека
Однако основной темой российско-венгерских переговоров, по мнению политолога, станет экономика. Гуреев в этом смысле назвал премьера представителем интересов Евросоюза.
Ситуация такова, что он чуть ли не единственный человек, который может спокойно разговаривать с российским руководством от лица Евросоюза. Нам стоит следить, в первую очередь, не за политическими изменениями, которые последуют после визита Орбана в Москву, а за экономическими.
Данила Гуреев
Евросоюз, по словам Гуреева, испытывает трудности с собственной экономикой, и это связано с Россией. Он заявил, что европейское руководство хотело бы если не решить проблему, то уменьшить влияние кризиса. По его мнению, для этого Орбана и отправят в Москву.