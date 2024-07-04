Украина ни при чем. Евросоюз отправит Орбана в Москву из-за проблем с экономикой

После визита на Украину премьер-министр Виктор Орбан приедет в Россию. Однако главная цель его поездки не столько политическая, сколько экономическая. Евросоюз отправит в Москву единственного способного к диалогу политика, заявил 360.ru политолог Данила Гуреев.

Он назвал Орбана противоречивой фигурой. Гуреев заявил, что в Западной Европе политика обвинили в связях с Россией, хотя на самом деле премьер отстаивал интересы Венгрии.

Орбан клеймится агентом [Владимира] Путина, сотрудником российских спецслужб и так далее. Это клеймо, которое вешают на западноевропейских политиков в тех случаях, когда те пытаются проводить свою национальную политику.

Гуреев заявил, что Орбан — это не «хороший друг России». Он лишь всеми силами выторговывает для своей страны особые условия в Евросоюзе, выстраивает сильную и независимую венгерскую экономику и политику.

Посланник Евросоюза

Политолог напомнил, что правящая партия Венгрии получила дополнительные места в Европарламенте. Благодаря этому, по мнению Гуреева, Орбан стал более значимой фигурой не только в Венгрии, но и во всем Евросоюзе.

«Поэтому Орбан взял, в первую очередь, сам на себя такую ответственность — решать вопросы, связанные с отношениями между Россией и Украиной, потому что для Евросоюза это тоже очень важный вопрос», — сказал он.