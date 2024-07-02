Украина оказалась от предложения Венгрии о прекращении огня

Украинские власти отказались принимать предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире украинского телемарафона на YouTube-канале .

«Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Президент Украины Владимир Зеленский выслушал собеседника и изложил свою четкую и известную позицию», — сказал он.

По словам Жовквы, Украина будет добиваться урегулирования конфликта по линии «саммитов мира». Политик подчеркнул, что такие процессы, как прекращение огня, нельзя рассматривать в отрыве.

Виктор Орбан прибыл в Киев во вторник, 2 июля. Во время переговоров с Зеленским он обсуждал установление мира.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не ожидают какой-то конкретики от поездки премьер-министра Венгрии на Украину.