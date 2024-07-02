Орбан назвал главную цель председательства Венгрии в ЕС

Орбан назвал мир на Украине главной целью на время председательства Венгрии в ЕС

Обсуждение мира на Украине станет главным для Совета ЕС на ближайшие полгода председательства Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе своего первого визита в Киев. Видео выступления политика опубликовал в своем Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский.

Орбан добавил, что в ходе поездки намерен обсудить с украинским правительством ситуацию вокруг венгерской диаспоры, живущей в западных областях республики и обсудить возможность оказания помощи.

«Самый важный вопрос для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства — вопрос войны и мира между Россией и Украиной», — подчеркнул глава правительства Венгрии.

Орбан прибыл в Киев во вторник, 2 июля. Пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши заявил, что в повестку дня политика включили переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, которые посвятят обсуждению мирного соглашения с Россией. Также стороны обсудят отношения между их странами.