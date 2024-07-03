Орбан рассказал о реакции Зеленского на идею о прекращении огня

Предложение о временном прекращении огня на Украине в целях начала переговоров с Россией не понравилось президенту Владимиру Зеленскому. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

«У него были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», — сказал Орбан.

Премьер уточнил, что у Зеленского уже был неудачный опыт с прекращением огня, которое «шло не на пользу Украине». Поэтому украинский лидер «объяснил свои пределы возможного». Орбан также выразил надежду, что диалог с Киевом продолжится.

Лидер Венгрии был на Украине во вторник, 2 июля. Во время разговора с Зеленским он напомнил, что в течение полугода председательства Венгрии в ЕС вопрос мира на Украине будет главным.