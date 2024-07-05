Туск прямо спросил Орбана, приедет он к Путину или нет

Туск задал Орбану вопрос на фоне слухов о его поездке в Москву 5 июля

Сообщения венгерских СМИ о том, что премьер-министр страны Виктор Орбан 5 июля планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, встревожили польского премьера Дональда Туска. В своем аккаунте Х он прямо попросил политика ответить, слухи это или нет.

«Виктор Орбан, слухи о Вашем визите в Москву не могут быть правдой. Или могут?» — спросил Туск.

Днем ранее покидающий пост главы Европейского Совета Шарль Мишель заявлял, что у Венгрии нет полномочий вести диалог с Россией от лица ЕС. Евросовет, по его словам, настаивает на том, что никакие переговоры по конфликту не могут идти без участия украинских властей.

Информацию, что Орбан и глава МИД страны Петер Сийярто в пятницу приедут в Москву, распространили несколько венгерских изданий. В Кремле эти данные не подтверждали, но отметили, что у президента Владимира Путина 5 июля будет насыщенный рабочий график. А о подробностях журналистов будут информировать дополнительно.

В начале июля Орбан посещал Киев. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона не ожидает какой-то конкретики о т поездки венгерского премьера в столицу Украины.

«Обязанности по интересам Брюсселя будут превалировать в ходе визита Виктора Орбана в Киев, учитывая председательство Венгрии в Совете ЕС», — подчеркнул представитель Кремля.