Орбан назвал причину спада экономики ЕС

В последние годы экономика Евросоюза переживает серьезный спад из-за ошибочных решений со стороны Брюсселя, в ходе своего председательства Венгрия намерена вновь сделать ее конкурентноспособной. Об этом в статье для газеты Financial Times указал венгерский премьер-министра Виктор Орбан.

С 1 июля Венгрия на ближайшие шесть месяцев приняла председательства в Совете ЕС под лозунгом «Сделаем Европу снова великой».

«В последние десятилетия стала растущей тенденцией потеря конкурентоспособности ЕС. Этот спад можно отнести к ошибочным решениям со стороны Брюсселя, идущими вразрез с реалиями мировой экономики», — отметил он.

Орбан уточнил, что такими решениями являются бюрократическое обременение европейских аграриев, идеологический подход к «зеленому переходу» и глобальный минимальный корпоративный налог.

Ранее Орбан пообещал создать в Европарламенте новый альянс правых сил.