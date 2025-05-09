Триумф Путина как лидера. Зарубежная пресса — о параде Победы в Москве
Утром 9 мая в Москве отгремел парад Победы. Масштабное событие приковало к себе внимание прессы по всему миру. На страницах западных СМИ торжество назвали международным политическим шоу, ярко продемонстрировавшим влияние Владимира Путина и укрепление позиций России на мировой арене. Подробности — в материале 360.ru.
Россия вернулась к былому размаху
В традиционном параде Победы на Красной площади приняли участие военнослужащие не только России, но и Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Киргизии, КНР, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана.
На центральной трибуне за действом наблюдал Владимир Путин, а также 27 иностранных лидеров, специально прилетевших в Москву для участия в праздновании. У большинства из них на лацканах красовалась георгиевская лента.
Как отметил американский телеканал CNN, если в предыдущие пару лет Россия праздновала День Победы более скромно, в этот раз она не сдерживала себя и вернула былой размах.
Помимо лидеров дружественных государств, среди гостей торжества были мировые звезды. Например, парад посетил американский актер Стивен Сигал. На трибунах заметили и оскароносного голливудского режиссера Оливера Стоуна. Парад показал всему миру: у России много друзей, отметила испанская газета El Pais.
Путин показал миру и россиянам, что он не одинок.
El Pais
Во время мероприятия по соседству с российским президентом сидел глава КНР Си Цзиньпин, указала The Washington Post. Американская газета обратила внимание, что лидеры государств часто наклонялись друг к другу, чтобы поговорить через переводчика.
Визит такого количества мировых лидеров ознаменовал собственную победу Путина как лидера, которого Запад стремился изолировать.
The Washington Post
Лидер, который уверенно идет к победе
Американская газета добавила, что глава России позиционирует себя как уверенно идущего к победе, в то время как альянс между Соединенными Штатами и Европой слабеет.
Влияние Путина оказалось настолько велико, что даже европейская солидарность дала трещину, подчеркнула старейшая французская газета Le Figaro.
Ее журналисты напомнили, что глава Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо столкнулись с угрозами накануне визита в Россию, однако прилетели, несмотря ни на что. Даже на отказ Эстонии и Латвии пропускать их самолеты.
Парад в Москве стал международным политическим шоу.
Le Figaro
Одной из самых впечатляющих частей парада Победы стала демонстрация нового российского вооружения, включавшего баллистические ракеты «Искандер», способные нести ядерные боеголовки межконтинентальные комплексы «Ярс» и мощные беспилотные системы. Кадры техники мгновенно разлетелись по западным СМИ.
Мировое влияние Москвы продолжит расти
После завершения шествия Владимир Путин пожал руки военнослужащим ВС России и иностранным офицерам. Все они отдали честь российскому лидеру, включая группу высокопоставленных военных чиновников из Северной Кореи. Одного из них президент России коротко обнял, подчеркнула The Washington Post.
В The New York Times предположили, что мировое влияние Москвы растет и продолжит расти в том числе благодаря дружественному подходу к России американского президента Дональда Трампа. Хотя никто из высокопоставленных американских чиновников не присутствовал в Москве 9 Мая, лидеры государств поздравили друг друга через помощников.