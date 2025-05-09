Утром 9 мая в Москве отгремел парад Победы. Масштабное событие приковало к себе внимание прессы по всему миру. На страницах западных СМИ торжество назвали международным политическим шоу, ярко продемонстрировавшим влияние Владимира Путина и укрепление позиций России на мировой арене. Подробности — в материале 360.ru.

Россия вернулась к былому размаху

В традиционном параде Победы на Красной площади приняли участие военнослужащие не только России, но и Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Киргизии, КНР, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана.

На центральной трибуне за действом наблюдал Владимир Путин, а также 27 иностранных лидеров, специально прилетевших в Москву для участия в праздновании. У большинства из них на лацканах красовалась георгиевская лента.

Как отметил американский телеканал CNN, если в предыдущие пару лет Россия праздновала День Победы более скромно, в этот раз она не сдерживала себя и вернула былой размах.