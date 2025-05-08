Словацкий премьер-министр Роберт Фицо прилетел в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Фицо, как ожидается, 9 мая посетит парад, который пройдет на Красной площади в российской столице.

Словацкий премьер ранее напомнил всем об историческом долге перед Советским Союзом. По его словам, он согласился на этот визит «с удовольствием».

Он также добавил, что жители Словакии с уважением относятся ко всем событиям и юбилейным датам, связанным с освобождением их страны Красной армией от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее Эстония отказала правительственному самолету, на борту которого находился Фицо, в пролете в своем небе. Премьер отметил, что эстонские власти попытались сорвать его визит в Москву. Им пришлось искать альтернативные маршруты.