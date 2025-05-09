Актер и кинопродюсер из США Стивен Сигал посетил парад Победы в Москве. Артист занял место на одной из трибун перед началом торжественного мероприятия.

Среди других известных личностей на той же трибуне находились глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, певец Шаман (Ярослав Дронов) и народный артист Владимир Машков.

Также парад Победы посетили министры, главы регионов, парламентарии и представители крупного бизнеса. Центральную трибуну заняли главы государств и ветераны Великой Отечественной войны.

Парадные расчеты на торжество в Москве прислали Азербайджан, Вьетнам, Белоруссия, Египет, Казахстан, Киргизия, КНР, Лаос, Таджикистан, Мьянма, Узбекистан и Туркменистан, сообщило радио Sputnik.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы и указала на их особую силу — способность прощать и жить дальше.