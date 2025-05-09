Риттер: американские военные должны были участвовать в параде Победы в Москве

Соединенные Штаты не предприняли значимых шагов для празднования 9 Мая в Москве. Американских военных не было на параде Победы на Красной площади, сообщил бывший офицер разведки США Скотт Риттер в соцсети X.

«Пока Россия демонстрирует единство и уважение к памяти героев, США даже не попытались достойно отметить этот день», — написал он.

Риттер задался вопросом, почему военные США с другими союзниками не маршировали на Красной площади, если президент Дональд Трамп действительно ценит победу. Он также обвинил американские власти в попытках переписать историю.

Экс-разведчик напомнил, что 8 мая в США не провели никаких официальных мероприятий, что является поводом для стыда для американского руководства и всей страны.

Парад в честь 80-летия Победы прошел 9 мая в Москве. На Красной площади присутствовал президент Владимир Путин и лидеры почти 30 стран, сообщало Ura.ru. Российский лидер поблагодарил иностранных гостей за решение разделить радость праздника.