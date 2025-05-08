Парад Победы 2025: покажут ли «Орешник» и другие новейшие вооружения?

Россия 9 мая отмечает 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В эту дату на Красной площади традиционно пройдет главный парад. О том, какие образцы военной техники можно будет увидеть, — в материале 360.ru.

Какая военная техника будет на параде Победы Парад Победы начнется 9 мая, ровно в 10 утра, и продлится около двух часов. Программу не раскрывают, но есть техника, которую зрители точно увидят. По брусчатке в начале механизированной колонны проедут легендарные танки Т-34-85, которые внесли ощутимый вклад в победу над фашизмом и стали символом Великой Отечественной войны благодаря своей надежности, маневренности, пушке калибра 85 миллиметров и двум 7,62-миллиметровым пулеметам ДТ. Помимо них, в исторической части можно ожидать противотанковые самоходные артиллерийские установки СУ-100 с длинноствольной нарезной пушкой Д-10 калибра 100 миллиметров.

Фото: Танки Т-34-85 на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне / РИА «Новости»

Также зрители увидят бронеавтомобили «Тигр-М», колесные бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Возможно, будут оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные системы С-400 и межконтинентальные баллистические комплексы «Ярс». «Основную задачу организаторы парада видят в том, чтобы продемонстрировать современную боевую технику, которая может наравне сражаться с, казалось бы, непобедимыми немецкими Leopard. И в общем быть защищенной от беспилотных летательных аппаратов, которые стали новинкой для специальной военной операции», — рассказал 360.ru военный эксперт историк Антон Лиманов. Он добавил, что по Красной площади проедут БМП-3М — модернизированные версии БМП-3, находящейся в эксплуатации с 1990-х.

Фото: Бронеавтомобили «Тигр-М» на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне / РИА «Новости»

Значительным дополнением станут беспилотники: ударные БПЛА «Ланцет», разведывательные комплексы «Орлан-10» и эффективные ударные дроны «Герань», доказавшие свою результативность в боевых операциях. На параде Победы представят и ряд артиллерийских систем. Среди них стоит отметить проверенные временем САУ «Мста-С» с 152-миллиметровым орудием, реактивную систему залпового огня «Торнадо-С», построенную на шасси МЗКТ-543М, а также тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» на трехосном шасси «Урал-63706» с защищенной броней кабиной. Новейшее вооружение на параде в Москве 2025 «Конечно, мы увидим боевые машины пехоты БМП-1АМ „Басурманин“ — новейшие модификации советских БМП-1 с боевым модулем от БТР-82М с автоматическим орудием 2А72, способным поражать наземные и воздушные цели, и тепловизионным прицелом ТКН-4ГА-01», — рассказал Лиманов.

Фото: БПЛА «Ланцет» в кузове КамАЗа на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне / РИА «Новости»

БМП-2М с боевым модулем «Бережок» и БМП-3М тоже неновы, но в 2025-м их оснастили дополнительными защитными комплектами корпуса, прицельными приспособлениями и системами вооружения.

Интересно Сейчас эти БМП серийно модернизируют. «Басурманин» уже внедрен в войска и участвует в СВО, но ранее демонстрировался только на тематических армейских форумах. Сейчас эти БМП серийно модернизируют. «Басурманин» уже внедрен в войска и участвует в СВО, но ранее демонстрировался только на тематических армейских форумах.

По брусчатке проедет перспективный БМП Б-11 на платформе «Курганец-25». Впервые его показали еще 10 лет назад, но с тех пор продолжились испытания и доработки. «Это современная гусеничная платформа, эффективная для преодоления препятствий. Она обеспечивает большую проходимость, что сегодня очень важно», — добавил военный эксперт. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» военный журналист Алексей Борзенко напомнил, что отечественная бронетехника прекрасно зарекомендовала себя в зоне спецоперации на Украине.

Фото: Боевая машина пехоты на гусеничной платформе «Курганец-25» на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне / РИА «Новости»

«Российская военная техника многократно превосходит все, что Запад поставил ВСУ. Она легче, шустрее, с мощными двигателями. Форма углов некоторых образцов позволяет пулям проходить рикошетом, в то время как у противника все бьется и раскалывается крупнокалиберным пулеметом», — подчеркнул журналист. Главными новинками парада Победы — 2025 станут две артиллерийские системы. Первая — колесная САУ 2С43 «Мальва» на шасси БАЗ-6910-027 с 152-миллиметровым орудием, как у «Мста-С», дебютирующая после показа на военных форумах. Вторая — САУ 2С44 «Гиацинт-К» с 152-миллиметровой пушкой 2А36, отличающаяся увеличенной дальностью стрельбы. На параде 9 мая впервые предстанут модернизированные машины Воздушно-десантных войск: боевая машина десанта БМД-4М и гусеничный бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка», оснащенные дополнительными бронелистами, бронеэкранами, противодроновыми сетками и защитными щитками для прицельных устройств.

Фото: Боевая машина десанта БМД-4М (справа) и бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка» на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне / РИА «Новости»

Покажут ли «Орешник» 9 Мая Слухи о появлении на параде баллистической ракеты средней дальности «Орешник» ходят давно. Однако Алексей Борзенко поспешил их развеять. «Сами комплексы на такие торжественные мероприятия никогда не возят. Только муляжи. Не думаю, что „Орешник“ действительно покажут. В этом просто нет никакого смысла», — отметил эксперт. По его словам, мир и так знает о существовании этой ракеты, а сам парад нужен для демонстрации торжества и красоты. Его коллега Лиманов, напротив, допустил, что организаторы парада могут преподнести такой сюрприз.