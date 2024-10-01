Третья Ливанская война. Чем закончится нападение Израиля на соседей

Израиль продолжает утюжить Южный Ливан. Официально он добивает «Хезболлу», но фактически страдают мирные ливанцы, прилетает и по территории Сирии. Люди гибнут под бомбардировками, многие вынуждены бросать свои дома и бежать подальше от израильских «Стрел севера». Будет ли ЦАХАЛ продвигаться вглубь ливанской земли, разбирался 360.ru.

Вторжение Израиля в Ливан Вечером 30 сентября Израиль официально заявил, что начал наземное вторжение в Южный Ливан. Бронетехника ЦАХАЛ под прикрытием артиллерии и авиации вошла в приграничные районы, израильские саперы сняли заграждения. UNIFIL — миротворческие силы ООН, спешно покидают регион, который курировали с 1978 года. Эти действия стали продолжением операции «Стрелы севера», цель которой — уничтожение руководства и инфраструктуры «Хезболлы», в том числе объектов по производству оружия. При этом израильская армия разбомбила жилой дом в городе Эд-Даудия ливанской провинции Набатия: погибли 10 человек, еще пятеро ранены. Также ЦАХАЛ атаковал лагерь, в котором ютились более 100 тысяч палестинских беженцев, а ВВС Израиля нанесли удары по южной части Бейрута и по объектам в провинциях Эс-Сувейда и Дераа на юге Сирии.

В сторону Дамаска ночью запустили дроны — целью было посольство Ирана в Сирии, где проходила встреча «Хезболлы» с представителями Корпуса стражей исламской революции, предположили журналисты. Соединенные Штаты в лице главы Пентагона Ллойда Остина поддержали Израиль и предупредили Иран о том, что не стоит вмешиваться в конфликт.

США поставили перед дилеммой Израиль совершает очень важный и опасный поворот: переходит от войны с группировкой «Хезболла», которую многие, но отнюдь не все в мире считают экстремистской, к началу уже третьей Ливанской войны, заявил 360.ru политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. «Пока правительство Израиля уверяет, что операция будет ограничена. Как бы то ни было, это уже межгосударственный конфликт и он в принципе меняет обстановку в регионе. То есть Израиль рискует теперь столкнуться с общим противодействием арабских государств и еще шире — исламских государств», — уточнил Станкевич.

Аналитик добавил, что теперь решающий вопрос: как среагируют на сложившуюся ситуацию западные союзники Израиля вообще, в первую очередь — Соединенные Штаты. Для администрации демократов это крайне неудобная ситуация: любая реакция будет не в их пользу.

Прекратить поставки оружия Израилю, чего будет требовать арабский и исламский мир, Европа? Но это значит внести раскол внутри Соединенных Штатов. Продолжать поддерживать Израиль уже в межгосударственной войне с Ливаном? Но это подорвет позиции нынешней администрации США на всем Ближнем Востоке и в значительной части Азии. Сергей Станкевич

Вот такая дилемма сейчас стоит перед Вашингтоном. А Израиль критически зависит от поставок вооружений и боеприпасов, как и от того, что его прикрывают американский флот и военные базы, страхуя на случай, если какие-то еще государства, прежде всего Иран, вступят в конфликт. «Думаю, израильские войска все-таки не рискнут следовать вглубь территории Ливана, как они это сделали в 2006 году, во время предыдущей Ливанской войны. Возможно, будут пытаться выйти к реке Литани и создать на приграничной территории демилитаризованную зону. Но все покажут ближайшие даже не дни, а часы», — отметил Станкевич.

Фото: Девятилетняя Иман со своим котом вместе с остальной семьей живут на улице — они бросили дом, спасаясь от ежедневных бомбежек Израиля, 30 сентября 2024 года. Marwan Naamani / Global Look Press

Ливанские войны Первая Ливанская война Первая Ливанская война началась 6 июня 1982 года и длилась три года — до 5 июня 1985-го. Израиль вторгся на юг Ливана (в стране как раз полыхала гражданская война), дабы уничтожить базы Организации освобождения Палестины и изгнать их руководство. Это удалось, вот только война стоила жизни почти 10 тысячам арабам и 657 евреям. Множество людей (в том числе и мирных жителей) было ранено. ООП потеряла огромное количество военного арсенала, обе стороны лишились сотен танков (в том числе и хваленых Merkava ), дальнобойных орудий, ракет, БТР. Израильтяне создали в Ливане мужской и женский концентрационные лагеря. По свидетельству очевидцев, люди там подвергались пыткам, жестокому и унизительному обращению. При этом Израиль отказался распространить на арабов, захваченных с оружием в руках на поле боя, положения Женевской конвенции».

Фото: Израильские войска вторгаются в Ливан, 1982 год / Википедия

Вторая Ливанская война Вторая Ливанская, или Июльская, война стала логичным продолжением первой и снова затронула южные районы Ливана. Все началось вечером 12 июля 2006 года, когда приграничное израильское поселение Шломи накрыло ракетно-минометным обстрелом. Потом боевики «Хезболлы» напали на пограничный патруль. Израиль тут же объявил о крупномасштабной военной операции «Достойное возмездие». Уже к 15 июля в Ливане не осталось ни одного целого моста через реку Литани и ни одной неповрежденной автомагистрали. Авиация ЦАХАЛ бомбила Бейрут, Тир, Сидон, Баальбек. Беженцы массово двинулись в Сирию. Но и «Хезболла» не молчала: массированный ракетный обстрел накрыл города Нагария, Кармиэль, Цфат, Кирьят-Шмона на севере Израиля. Ад продолжался чуть больше месяца: ровно 34 дня. Наконец 14 августа, в восемь часов утра, согласно резолюции Совета Безопасности ООН 1701, объявили прекращение огня.

Фото: Здание на юге Ливана после бомбардировки со стороны израильских ВВС / Википедия

Сколько полегло боевиков «Хезболлы», точно не известно: официально погибшими признали 250 человек, израильтяне утверждают, что их было более 700, наблюдатели ООН и правительство Ливана говорят о 500 убитых. Среди мирного населения погибли 1140 жителей Ливана, свыше 4000 получили ранения. Со стороны Израиля умер 121 военный, 628 пострадали, среди гражданского населения насчитывалось 44 погибших и 4262 раненых.