Удар «Новым порядком». Что известно об убитом руководстве «Хезболлы»

«Хезболлу» обезглавили: практически весь костяк организации разбомбили израильтяне. Они, как обычно, не посчитались с жертвами среди мирного населения, лишь бы убить своих врагов. Вот только в прошлый раз подобная акция ужесточила курс против Израиля и привлекла новых бойцов.

Израиль убил руководство «Хезболлы» Авиация Израиля в рамках военной операции «Новый порядок» 27 сентября нанесла сокрушительный удар по подземной штаб-квартире «Хезболлы» на юге Бейрута. В результате атаки погиб глава организации Хасан Насралла, а также еще два десятка командиров, в том числе заместитель командующего КСИР Аббас Нилфорушан.

Налет совершили истребители F-16 119-й «Эскадрильи летучих мышей». Они сбросили на бункер несколько тонн боеприпасов. Убежище «Хезболлы» располагалось в густонаселенным жилом районе, так что застройки мирных жителей сильно пострадали. Убиты 33 человека, 195 ранено. Перед атакой израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил в ООН и заявил, что страна готова дружить только с «благословенными» мусульманскими государствами: Саудовской Аравией, Суданом, Египтом, Иорданией и ОАЭ. А вот Иран, Ирак, Сирия, Ливан и Йемен — «проклятые», с ними и разговор другой.

Биография Хасана Насраллы Сейид Хасан Насралла родился в восточном пригороде Бейрута, городке Бурдж Хаммуд 31 августа 1960 года. Семья была небогатой — отец продавал фрукты и овощи, а сам будущий глава «Хезболлы» был всего лишь девятым из 10 детей. Тем не менее он хорошо учился и интересовался богословскими исследованиями. После школы Насралла успел поучиться в шиитской семинарии, затем отправился было в Ирак, но в 1979-м оттуда выгнали почти всех шиитов, так что пришлось вернуться домой. Там несостоявшийся духовный деятель попытался строить карьеру в политической партии «Амаль», но в 1980 году ее основателя казнили.

Фото: Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла, 2018 год / Википедия

После израильского вторжения в Ливан в 1982 году 22-летний Насралла присоединился к «Хезболле». Он искренне верил, что ислам содержит решение проблем любого общества, так что продолжил свои религиозные исследования. Но уже в 1992-м богослов вернулся и заступил на пост лидера «Хезболлы». Именно под руководством Насраллы «Хезболла» стала серьезным противником Израиля: организация начала закупать дальнобойные ракеты и наносить ими удары по израильской территории. ЦАХАЛ мстил и бил по Ливану, потом объявлялось небольшое перемирие, и все начиналось снова.

Фото: Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла обращается к толпе во время массового митинга в южном пригороде Бейрута, 9 августа 2022 года. Marwan Naamani / Global Look Press

В передышке «Хезболла» менялась с Израилем пленными и заключенными, телами погибших, в том числе на убитого старшего сына Насраллы, 18-летнего Хади. Его вместе с телами еще 60 боевиков обменяли на останки израильского морпеха. Израиль более 30 лет охотился за главой «Хезболлы». Но Насралла постоянно сидел в защищенном бункере на юге Ливана, а если и передвигался, то тайно и об этом сообщали уже постфактум. Жить было на что: личное состояние девятого сына продавца овощей и фруктов в 2011 году оценивалось в 250 миллионов долларов США.

Фото: Мусульмане-шииты на митинге памяти лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, 29 сентября 2024 года. Mubashir Hassan / Global Look Press

Кого еще убил Израиль Набиль Каук Вместе с Насраллой погиб глава службы контрразведки «Хезболлы», один из самых влиятельных ее представителей 60-летний Набиль Каук. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США признало его особо опасным международным террористом. Каук прошел военную подготовку, был связан с Корпусом стражей исламской революции. Именно он был идеологом многочисленных вооруженных провокаций «Хезболлы»: похищений израильских солдат и запусков ракет по территории Израиля.

Фото: Глава службы контрразведки «Хезболлы» Набиль Каук, 2010 год / Википедия

Али Караки Караки присоединился к «Хезболле» по окончании университета — как раз началась гражданская война в Ливане. Новобранец быстро поднялся по служебной лестнице и со временем стал членом Совета джихада «Хезболлы». А скоро его назначили командующим Южным фронтом. В феврале 2024 года израильтяне взорвали автомобиль Караки, но его в тот момент не было в машине. Незадолго до гибели, 23 сентября, Караки попал под авиаудар во время израильской операции «Стрелы севера», но и тогда он остался жив. А вот 57-й день рождения, 27 сентября, стал и днем смерти командующего.

Фото: Командующий Южным фронтом «Хезболлы» Али Караки / Википедия

Аббас Нилфорушан Иранец Аббас Нилфорушан был кадровым военным. В 14 лет пошел добровольцем в ополчение в составе Корпуса стражей исламской революции. Затем бился на Ирано-иракской войне, рос в должностях и званиях. Осенью 2022-го Министерство финансов США и Государственный департамент ввели против него санкции. Начиная с этого года 58-летний Нилфорушан был командующим военного подразделения специального назначения — силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Именно они были решающим звеном в оси сопротивления антиизраильской и антизападной политической и военной коалиции во главе с Ираном.

Фото: Замкомандующего КСИР и командующий силами «Кудс» в Ливане Аббас Нилфорушан / Википедия

Что теперь будет с «Хезболлой» Едва ли убийство главы «Хезболлы» и его ближайших помощников как-то повлияет на целостность организации и ее принципы. Дело в том, что сам Насралла пришел к власти после почти такого же происшествия, сменив прежнего, пусть и краткосрочного лидера — Аббаса аль-Мусави. Мусави возглавил «Хезболлу» в 1991 году и обещал, что приложит все силы, чтобы стереть всякое упоминание об Израиле в Палестине. Его услышали и расстреляли вместе с женой и сыном 16 февраля 1992-го: израильские вертолеты практически испепелили ракетами автоколонну в Южном Ливане.

Фото: Экс-глава «Хезболлы» Аббаса аль-Мусави / Википедия

Пошатнулась ли «Хезболла»? Нет, на место Мусави пришел Насралла и начал проводить куда более жесткую политику. Он публично отказывался от любого примирения с Израилем, не признавал его существования и считал, что единственное решение конфликта на Ближнем Востоке — исчезновение израильского государства.

Хашим Сафи ад-Дин Сейчас новым генсеком «Хезболлы» стал прежний глава исполнительного совета Хашим Сафи ад-Дин. Его еще в октябре 2008 года избрали наследником Насраллы (они, кстати, двоюродные братья).

Фото: Хашим Сафи ад-Дин на церемонии памяти Аббас аль-Мусави в Бейруте, 16 февраля 2018 года. Marwan Naamani / Global Look Press

Сафи ад-Дин тоже когда-то учился на теолога, но потом вступил в «Хезболлу» и возглавил совет, который курировал политическую, социальную и образовательную деятельность организации. Государственный департамент США объявил его террористом и традиционно ввел персональные санкции. Сын нового лидера «Хезболлы» Сайед Реза Хашим женат на Зейнаб Сулеймани. Она — дочь бывшего командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани. Он также был убит в результате авиаудара четыре года назад. Правда, дело было в Ираке и налет совершали американские ВВС по приказу Дональда Трампа, на тот момент возглавлявшего Штаты.