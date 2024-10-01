ЦАХАЛ официально объявил о наземной операции на юге Ливана

Израильские военные начали наземную операцию в южной части Ливана. Армия обороны Израиля официально объявила об этом в Telegram-канале .

«Войска Армии обороны Израиля начали ограниченные, локализованные и целевые рейды против террористических объектов „Хезболлы“ в приграничной зоне южного Ливана», — заявили в пресс-службе.

В ЦАХАЛ отметили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают наземные войска точными ударами по военным объектам в этом районе. Армия действует по плану, разработанному Генштабом и Северным командованием. К выполнению боевых действий военнослужащие готовились последние несколько месяцев.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля атаковали объекты в южном пригороде Бейрута. По данным аналитиков, случится еще одна серия ударов.