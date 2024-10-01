Израильские войска ударили по южному пригороду Бейрута

РИА «Новости»: Израиль ударил по объектам в южном пригороде Бейрута

ВВС Израиля ударили по объектам в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщил ливанский полевой источник РИА «Новости» .

«Израильская авиация ударила по кварталам Лейляки и Бурджбаражни в южном пригороде Бейрута. Вероятней всего, будет еще серия ударов», — заявил собеседник агентства.

Ранее местные СМИ сообщили о массированном танковом обстреле со стороны ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) на юге Ливана. По данным журналистов, израильские войска намерены создать 20-километровую зону на юге арабского государства.

До этого стало известно, что член центрального совета движения «Хезболла» Набиль Каука и командующий южным фронтом Али Караки погибли в результате ударов Израиля по Бейруту.