ЦАХАЛ начал массированный обстрел из танков на юге Ливана

Массированный танковый обстрел со стороны израильской армии начался на юге Ливана. Об этом сообщил ливанский телеканал MTV .

По данным аналитиков, в качестве первой основной цели вторжения ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) может сформировать зону внутри южного Ливана протяженностью в 20 километров.

Как отметило агентство Reuters, ливанские войска отошли на пять километров на юге страны у границы с еврейским государством.

Ранее стало известно, что во время бомбардировки Ливана погиб лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла. Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео с военной операцией. На кадрах видны взлет и возвращение истребителя F-15I, который, по данным ЦАХАЛ, участвовал в ударах по центральному штабу «Хезболлы» в Ливане и ликвидации главы движения.