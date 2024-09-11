Трамп не добился уверенной победы. Что это значит для Харрис

Состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты США — Дональда Трампа и Камалы Харрис. Никто из них не одержал победы, однако вице-президент показала себя на удивление лучше, чем ожидалось. Республиканцу пришлось дебатировать не только с оппоненткой, но и с модераторами. Об итогах встречи американист Малек Дудаков рассказал 360.ru.

Кто кого?

Полтора часа Трамп и Харрис друг с другом бранились. Уверенной победы не было ни у одного кандидата. Хотя для Харрис это скорее хорошая новость, ведь все боялись, что она будет снова ошибаться, оговариваться, что у нее будут какие-то болезненные ляпы. Но этого не случилось.

Она побила все ожидания, хоть и у Трампа не выиграла. Американские демократические СМИ и сторонники Харрис назвали ее победительницей, но это вполне типично. Точно так же, как сторонники Трампа считают победителем его.

Во время дебатов Харрис пыталась агрессивно наседать, обвиняя Трампа во всех смертных грехах. Миллиардер чаще отбивался, хотя с его стороны тоже были попытки выставить соперницу ответственной за все кризисы, в которых оказались США: преступность, инфляция, миграция, бегство из Афганистана, продолжающийся конфликт на Украине и все остальное.