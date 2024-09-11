Трамп не добился уверенной победы. Что это значит для Харрис
Американист Дудаков: Харрис выступила на дебатах лучше, чем ожидалось
Состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты США — Дональда Трампа и Камалы Харрис. Никто из них не одержал победы, однако вице-президент показала себя на удивление лучше, чем ожидалось. Республиканцу пришлось дебатировать не только с оппоненткой, но и с модераторами. Об итогах встречи американист Малек Дудаков рассказал 360.ru.
Далее — его прямая речь.
Кто кого?
Полтора часа Трамп и Харрис друг с другом бранились. Уверенной победы не было ни у одного кандидата. Хотя для Харрис это скорее хорошая новость, ведь все боялись, что она будет снова ошибаться, оговариваться, что у нее будут какие-то болезненные ляпы. Но этого не случилось.
Она побила все ожидания, хоть и у Трампа не выиграла. Американские демократические СМИ и сторонники Харрис назвали ее победительницей, но это вполне типично. Точно так же, как сторонники Трампа считают победителем его.
Во время дебатов Харрис пыталась агрессивно наседать, обвиняя Трампа во всех смертных грехах. Миллиардер чаще отбивался, хотя с его стороны тоже были попытки выставить соперницу ответственной за все кризисы, в которых оказались США: преступность, инфляция, миграция, бегство из Афганистана, продолжающийся конфликт на Украине и все остальное.
Поможет ли победа на дебатах Харрис
В целом Харрис выступила лучше ожиданий. Трамп выступил примерно так, как и выступает на дебатах.
То, что у него не случилось уверенной победы, показывает: сейчас мы не увидим какого-то разрушения президентской кампании Харрис, как это было с действующим президентом Джо Байденом в июне на дебатах, которые он провалил.
Другое дело, поможет ли эта ничья как-то изменить ситуацию в президентской гонке? Вопрос открытый. Последние несколько недель наблюдается тренд на снижение рейтингов Харрис. У нее закончился медовый месяц, по рейтингам проседает и примерно на равных идет с Трампом. То есть преимущество сокращается. Удастся ли ей этот тренд перебить, пока неясно.
Ничья в дебатах — скорее хорошая история для штаба Камалы. Поэтому они сразу объявили о желании поучаствовать в новых. Это первое публичное выступление Харрис, которое не закончилось для нее неловко.
Значит, иногда без телесуфлера она все же может выступать. Хотя и здесь мы слышали много заученных фраз. Вице-президент выступала именно по какому-то сценарию, зачастую невпопад отвечала на вопросы. Все же заставили ее политтехнологи зазубрить некоторые ответы, которые не всегда были к месту.
По сути, ничего серьезного кандидаты не обсуждали. Оба обвиняли друг друга во всех смертных грехах.
Стоит отметить предвзятую работу модераторов — ведущих либерального телеканала АВС News, которые постоянно пытались опровергать Трампа и его заявления. В то же время они не проверяли на правдивость утверждения Харрис, а у нее было откровенно много лживых комментариев. В итоге республиканцу пришлось дебатировать и с Харрис, и с ведущими.